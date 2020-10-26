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أرمينيا مستعدة لقبول حلول مؤلمة لتسوية نزاع "ناجورنو كاراباخ"

"باشينيان" حمّل أذربيجان مسؤولية انهيار الهدنة الجديدة

ذكر رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان اليوم الاثنين أن الشعب الأرميني مستعد لقبول حلول قد تكون مؤلمة لتسوية النزاع في إقليم ناجورنو كاراباخ.

وقال "باشينيان" في كلمة مباشرة عبر حسابه في موقع فيسبوك: "أريد أن ندرك جميعًا إدراكًا تامًّا أن أذربيجان لا ترغب في قبول حل وسط من أجل تسوية المسألة، بل تريد استسلام ناجورنو كاراباخ. ونحن مستعدون لتنازلات متبادلة، وحتى التنازلات التي قد تكون مؤلمة بالنسبة لنا، لكن الشعب الأرميني لن يكون أبدًا مستعدًّا للاستسلام".

وحمّل رئيس وزراء أرمينيا أذربيجان مسؤولية انهيار الهدنة الجديدة التي اتفق عليها الطرفان في واشنطن.

الرئيسية/ أخبار العالم

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أرمينيا مستعدة لقبول حلول مؤلمة لتسوية نزاع "ناجورنو كاراباخ"
سبق

ذكر رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان اليوم الاثنين أن الشعب الأرميني مستعد لقبول حلول قد تكون مؤلمة لتسوية النزاع في إقليم ناجورنو كاراباخ.

وقال "باشينيان" في كلمة مباشرة عبر حسابه في موقع فيسبوك: "أريد أن ندرك جميعًا إدراكًا تامًّا أن أذربيجان لا ترغب في قبول حل وسط من أجل تسوية المسألة، بل تريد استسلام ناجورنو كاراباخ. ونحن مستعدون لتنازلات متبادلة، وحتى التنازلات التي قد تكون مؤلمة بالنسبة لنا، لكن الشعب الأرميني لن يكون أبدًا مستعدًّا للاستسلام".

وحمّل رئيس وزراء أرمينيا أذربيجان مسؤولية انهيار الهدنة الجديدة التي اتفق عليها الطرفان في واشنطن.

26 أكتوبر 2020 - 9 ربيع الأول 1442
09:09 PM

أرمينيا مستعدة لقبول حلول مؤلمة لتسوية نزاع "ناجورنو كاراباخ"

"باشينيان" حمّل أذربيجان مسؤولية انهيار الهدنة الجديدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكر رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان اليوم الاثنين أن الشعب الأرميني مستعد لقبول حلول قد تكون مؤلمة لتسوية النزاع في إقليم ناجورنو كاراباخ.

وقال "باشينيان" في كلمة مباشرة عبر حسابه في موقع فيسبوك: "أريد أن ندرك جميعًا إدراكًا تامًّا أن أذربيجان لا ترغب في قبول حل وسط من أجل تسوية المسألة، بل تريد استسلام ناجورنو كاراباخ. ونحن مستعدون لتنازلات متبادلة، وحتى التنازلات التي قد تكون مؤلمة بالنسبة لنا، لكن الشعب الأرميني لن يكون أبدًا مستعدًّا للاستسلام".

وحمّل رئيس وزراء أرمينيا أذربيجان مسؤولية انهيار الهدنة الجديدة التي اتفق عليها الطرفان في واشنطن.

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