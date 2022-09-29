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"المركزي السعودي" يعلن تمديد برنامج تأجيل الدفعات للمنشآت التي ما زالت متأثرة 3 أشهر إضافية

دعماً للمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة

أعلن البنك المركزي السعودي تمديد فترة برنامج تأجيل الدفعات Deferred Payment Program -أحد برامج البنك المركزي لدعم تمويل القطاع الخاص- مدة ثلاثة أشهر إضافية من تاريخ 1 أكتوبر 2021م إلى 31 ديسمبر 2021م؛ وذلك دعماً للمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، التي ما زالت متأثرة من الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة جائحة فيروس كورونا وفقاً لتقييم جهات التمويل.

الجدير بالذكر، أن عدد العقود المستفيدة من برنامج تأجيل الدفعات منذ انطلاقه في 14 مارس 2020م حتى تاريخه قد تجاوز 107 آلاف عقد، فيما بلغت قيمة الدفعات المؤجلة لتلك العقود نحو 174 مليار ريال. كما تجاوز عدد العقود المستفيدة من برنامج التمويل المضمون 6 آلاف عقد، بقيمة تمويل إجمالية تجاوزت 11 مليار ريال. وتأتي هذه البرامج دعماً للقطاع الخاص ولمستويات السيولة في النظام المالي، حيث تساهم في تمكين جهات التمويل من القيام بدورها في دعم وتمويل القطاع الخاص، وتخفيف الآثار الاقتصادية والمالية على قطاع المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

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"المركزي السعودي" يعلن تمديد برنامج تأجيل الدفعات للمنشآت التي ما زالت متأثرة 3 أشهر إضافية
سبق

أعلن البنك المركزي السعودي تمديد فترة برنامج تأجيل الدفعات Deferred Payment Program -أحد برامج البنك المركزي لدعم تمويل القطاع الخاص- مدة ثلاثة أشهر إضافية من تاريخ 1 أكتوبر 2021م إلى 31 ديسمبر 2021م؛ وذلك دعماً للمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، التي ما زالت متأثرة من الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة جائحة فيروس كورونا وفقاً لتقييم جهات التمويل.

الجدير بالذكر، أن عدد العقود المستفيدة من برنامج تأجيل الدفعات منذ انطلاقه في 14 مارس 2020م حتى تاريخه قد تجاوز 107 آلاف عقد، فيما بلغت قيمة الدفعات المؤجلة لتلك العقود نحو 174 مليار ريال. كما تجاوز عدد العقود المستفيدة من برنامج التمويل المضمون 6 آلاف عقد، بقيمة تمويل إجمالية تجاوزت 11 مليار ريال. وتأتي هذه البرامج دعماً للقطاع الخاص ولمستويات السيولة في النظام المالي، حيث تساهم في تمكين جهات التمويل من القيام بدورها في دعم وتمويل القطاع الخاص، وتخفيف الآثار الاقتصادية والمالية على قطاع المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

29 سبتمبر 2021 - 22 صفر 1443
04:38 PM

"المركزي السعودي" يعلن تمديد برنامج تأجيل الدفعات للمنشآت التي ما زالت متأثرة 3 أشهر إضافية

دعماً للمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن البنك المركزي السعودي تمديد فترة برنامج تأجيل الدفعات Deferred Payment Program -أحد برامج البنك المركزي لدعم تمويل القطاع الخاص- مدة ثلاثة أشهر إضافية من تاريخ 1 أكتوبر 2021م إلى 31 ديسمبر 2021م؛ وذلك دعماً للمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، التي ما زالت متأثرة من الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة جائحة فيروس كورونا وفقاً لتقييم جهات التمويل.

الجدير بالذكر، أن عدد العقود المستفيدة من برنامج تأجيل الدفعات منذ انطلاقه في 14 مارس 2020م حتى تاريخه قد تجاوز 107 آلاف عقد، فيما بلغت قيمة الدفعات المؤجلة لتلك العقود نحو 174 مليار ريال. كما تجاوز عدد العقود المستفيدة من برنامج التمويل المضمون 6 آلاف عقد، بقيمة تمويل إجمالية تجاوزت 11 مليار ريال. وتأتي هذه البرامج دعماً للقطاع الخاص ولمستويات السيولة في النظام المالي، حيث تساهم في تمكين جهات التمويل من القيام بدورها في دعم وتمويل القطاع الخاص، وتخفيف الآثار الاقتصادية والمالية على قطاع المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

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