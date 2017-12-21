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"الصحة العالمية" تعتمد اللقاح العاشر المضاد لـ"كوفيد-١٩"

للاستخدام في حالات الطوارئ وبتقنية تقليدية أكثر من المستخدمة

اعتمدت منظمة الصحة العالمية اليوم لقاحاً جديداً مضاداً لـ"كوفيد-١٩"، للاستخدام في حالات الطوارئ، وهو لقاح نوفاكسوفيد الذي اعتمدته أيضاً الوكالة الأوربية للأدوية وأذنت بتسويقه.

وقد أُنتِج اللقاح الجديد بتقنية تقليدية أكثر من اللقاحات المستخدمة على نطاق واسع في الاتحاد الأوروبي، حيث يعتمد علي البروتينات التي تؤدي إلى استجابة مناعية، دون فيروسات.

وأكدت المنظمة في بيان أن نوفاكسوفيد هو اللقاح العاشر الذي تعتمده، وهو لقاح من شركة نوفافاكس الأمريكية، لينضم إلى لقاحات كوفاكسين، وكوفوفاكس، ومودرنا، وفايزر بايونتك، وإسترازينيكا، وجونسون، وسينوفاك، وسينوفارم، ونوفوفاكس.

وأوصى خبراء المنظمة باستخدام نوفاكسوفيد للبالغين بدءاً من ١٨ سنة، بجرعتين تفصل بينهما من ٣ إلى ٤ أسابيع، وضرورة عدم تلقي الجرعة الثانية قبل مرور ٣ أسابيع على الأقل، ويتعين حفظه في درجات حرارة مبردة تتراوح ما بين ٢ إلى ٨ درجات مئوية.

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"الصحة العالمية" تعتمد اللقاح العاشر المضاد لـ"كوفيد-١٩"
سبق

اعتمدت منظمة الصحة العالمية اليوم لقاحاً جديداً مضاداً لـ"كوفيد-١٩"، للاستخدام في حالات الطوارئ، وهو لقاح نوفاكسوفيد الذي اعتمدته أيضاً الوكالة الأوربية للأدوية وأذنت بتسويقه.

وقد أُنتِج اللقاح الجديد بتقنية تقليدية أكثر من اللقاحات المستخدمة على نطاق واسع في الاتحاد الأوروبي، حيث يعتمد علي البروتينات التي تؤدي إلى استجابة مناعية، دون فيروسات.

وأكدت المنظمة في بيان أن نوفاكسوفيد هو اللقاح العاشر الذي تعتمده، وهو لقاح من شركة نوفافاكس الأمريكية، لينضم إلى لقاحات كوفاكسين، وكوفوفاكس، ومودرنا، وفايزر بايونتك، وإسترازينيكا، وجونسون، وسينوفاك، وسينوفارم، ونوفوفاكس.

وأوصى خبراء المنظمة باستخدام نوفاكسوفيد للبالغين بدءاً من ١٨ سنة، بجرعتين تفصل بينهما من ٣ إلى ٤ أسابيع، وضرورة عدم تلقي الجرعة الثانية قبل مرور ٣ أسابيع على الأقل، ويتعين حفظه في درجات حرارة مبردة تتراوح ما بين ٢ إلى ٨ درجات مئوية.

21 ديسمبر 2021 - 17 جمادى الأول 1443
08:42 PM

"الصحة العالمية" تعتمد اللقاح العاشر المضاد لـ"كوفيد-١٩"

للاستخدام في حالات الطوارئ وبتقنية تقليدية أكثر من المستخدمة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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اعتمدت منظمة الصحة العالمية اليوم لقاحاً جديداً مضاداً لـ"كوفيد-١٩"، للاستخدام في حالات الطوارئ، وهو لقاح نوفاكسوفيد الذي اعتمدته أيضاً الوكالة الأوربية للأدوية وأذنت بتسويقه.

وقد أُنتِج اللقاح الجديد بتقنية تقليدية أكثر من اللقاحات المستخدمة على نطاق واسع في الاتحاد الأوروبي، حيث يعتمد علي البروتينات التي تؤدي إلى استجابة مناعية، دون فيروسات.

وأكدت المنظمة في بيان أن نوفاكسوفيد هو اللقاح العاشر الذي تعتمده، وهو لقاح من شركة نوفافاكس الأمريكية، لينضم إلى لقاحات كوفاكسين، وكوفوفاكس، ومودرنا، وفايزر بايونتك، وإسترازينيكا، وجونسون، وسينوفاك، وسينوفارم، ونوفوفاكس.

وأوصى خبراء المنظمة باستخدام نوفاكسوفيد للبالغين بدءاً من ١٨ سنة، بجرعتين تفصل بينهما من ٣ إلى ٤ أسابيع، وضرورة عدم تلقي الجرعة الثانية قبل مرور ٣ أسابيع على الأقل، ويتعين حفظه في درجات حرارة مبردة تتراوح ما بين ٢ إلى ٨ درجات مئوية.

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