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وزارة الرياضة و"نيوم" توقعان مذكرة تفاهم

تهدف إلى دعم الخطط لتصبح وجهة عالمية

وقعت وزارة الرياضة وشركة "نيوم" الاثنين مذكرة تفاهم بين الطرفين، تهدف إلى دعم خطط الشركة، لتصبح وجهة عالمية رائدة لمحترفي وعشاق الرياضات المختلفة البدنية والإلكترونية.
وجرت مراسم التوقيع في مقر الوزارة بالعاصمة الرياض بين الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، والمهندس نظمي النصر الرئيس التنفيذي لشركة "نيوم".
وقال "الفيصل" في تصريح صحفي: "سعداء بتوقيع هذه المذكرة مع شركة "نيوم"، حيث نهدف من هذا التعاون المثمر إلى أن نسهم بتطوير هذا القطاع الحيوي والمهم، وأن نفتح المجال لكافة الجهات والشركات لتشارك بإمكاناتها وقدراتها في صناعة الرياضة، وتحقيق البيئة المناسبة والملائمة للرياضيين في بلادنا الغالية، ليصبحوا نواة وسفراء لبلادهم في المحافل الدولية والإقليمية".
وبموجب هذه المذكرة، ستتولى الوزارة دعم المجال الرياضي في "نيوم"، لتحقيق أهدافها وبناء مجتمع محلي نشط، من خلال توفير بيئة خاصة تساهم في توفير فرص تنافسية وعملية فريدة، وتطوير الأكاديميات المتخصصة، ودعم المرأة في المجال الرياضي، إضافة إلى تفعيل التعاون بين الجانبين فيما يخص رياضة "فورمولا إي"، بما يتسق مع رؤية "نيوم" الهادفة إلى تأسيس قطاع رياضي مستدام.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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وزارة الرياضة و"نيوم" توقعان مذكرة تفاهم
سبق

وقعت وزارة الرياضة وشركة "نيوم" الاثنين مذكرة تفاهم بين الطرفين، تهدف إلى دعم خطط الشركة، لتصبح وجهة عالمية رائدة لمحترفي وعشاق الرياضات المختلفة البدنية والإلكترونية.
وجرت مراسم التوقيع في مقر الوزارة بالعاصمة الرياض بين الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، والمهندس نظمي النصر الرئيس التنفيذي لشركة "نيوم".
وقال "الفيصل" في تصريح صحفي: "سعداء بتوقيع هذه المذكرة مع شركة "نيوم"، حيث نهدف من هذا التعاون المثمر إلى أن نسهم بتطوير هذا القطاع الحيوي والمهم، وأن نفتح المجال لكافة الجهات والشركات لتشارك بإمكاناتها وقدراتها في صناعة الرياضة، وتحقيق البيئة المناسبة والملائمة للرياضيين في بلادنا الغالية، ليصبحوا نواة وسفراء لبلادهم في المحافل الدولية والإقليمية".
وبموجب هذه المذكرة، ستتولى الوزارة دعم المجال الرياضي في "نيوم"، لتحقيق أهدافها وبناء مجتمع محلي نشط، من خلال توفير بيئة خاصة تساهم في توفير فرص تنافسية وعملية فريدة، وتطوير الأكاديميات المتخصصة، ودعم المرأة في المجال الرياضي، إضافة إلى تفعيل التعاون بين الجانبين فيما يخص رياضة "فورمولا إي"، بما يتسق مع رؤية "نيوم" الهادفة إلى تأسيس قطاع رياضي مستدام.

12 أكتوبر 2020 - 25 صفر 1442
04:37 PM

وزارة الرياضة و"نيوم" توقعان مذكرة تفاهم

تهدف إلى دعم الخطط لتصبح وجهة عالمية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وقعت وزارة الرياضة وشركة "نيوم" الاثنين مذكرة تفاهم بين الطرفين، تهدف إلى دعم خطط الشركة، لتصبح وجهة عالمية رائدة لمحترفي وعشاق الرياضات المختلفة البدنية والإلكترونية.
وجرت مراسم التوقيع في مقر الوزارة بالعاصمة الرياض بين الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، والمهندس نظمي النصر الرئيس التنفيذي لشركة "نيوم".
وقال "الفيصل" في تصريح صحفي: "سعداء بتوقيع هذه المذكرة مع شركة "نيوم"، حيث نهدف من هذا التعاون المثمر إلى أن نسهم بتطوير هذا القطاع الحيوي والمهم، وأن نفتح المجال لكافة الجهات والشركات لتشارك بإمكاناتها وقدراتها في صناعة الرياضة، وتحقيق البيئة المناسبة والملائمة للرياضيين في بلادنا الغالية، ليصبحوا نواة وسفراء لبلادهم في المحافل الدولية والإقليمية".
وبموجب هذه المذكرة، ستتولى الوزارة دعم المجال الرياضي في "نيوم"، لتحقيق أهدافها وبناء مجتمع محلي نشط، من خلال توفير بيئة خاصة تساهم في توفير فرص تنافسية وعملية فريدة، وتطوير الأكاديميات المتخصصة، ودعم المرأة في المجال الرياضي، إضافة إلى تفعيل التعاون بين الجانبين فيما يخص رياضة "فورمولا إي"، بما يتسق مع رؤية "نيوم" الهادفة إلى تأسيس قطاع رياضي مستدام.

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