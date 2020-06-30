النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الكويت.. إعادة استئناف رحلات الطيران مطلع أغسطس

3 مراحل لاستعادة الطاقة التشغيلية الكاملة

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، الخطة التفصيلية لإعادة تشغيل الرحلات التجارية في مطار الكويت الدولي، متضمنة عودة النشاط في أول أغسطس (آب) المقبل، لكن الوصول للطاقة التشغيلية الكاملة لن يكون قبل أغسطس 2021، بحسب ما أوردت "رويترز" اليوم (الثلاثاء).

وشملت الخطة التي أعلنت في وقت متأخر مساء أمس، ثلاث مراحل تبدأ أولاها في أول اغسطس المقبل ومدتها ستة أشهر، ويتم فيها تشغيل المطار بنسبة لا تزيد عن 30 في المئة، وبعدد ركاب لا يزيد عن عشرة آلاف راكب يوميًا على أن يكون الحد الأقصى للرحلات 100 رحلة يوميًا.

وتبدأ المرحلة الثانية في أول فبراير (شباط) 2021 ومدتها ستة أشهر ويتم فيها تشغيل المطار بنسبة لا تزيد عن 60 في المئة، وبعدد ركاب لا يزيد عن عشرين ألف راكب يوميًا وبحد أقصى 200 رحلة طيران يوميًا.

أما المرحلة الثالثة فتبدأ في أول أغسطس 2021، ويجري فيها الوصول إلى الطاقة التشغيلية الكاملة للمطار ويصل عدد الركاب إلى أكثر من ثلاثين ألف راكب يوميًا وبحد أقصى للرحلات 300 رحلة يوميًا.

وبدأت الكويت، التي سجلت أكثر من 45520 إصابة بمرض كوفيد-19 و350 حالة وفاة، خطة من خمس مراحل في بداية يونيو (حزيران)، لرفع القيود المفروضة للحد من انتشار الفيروس تدريجيًا، ولا يزال حظر التجول الجزئي قائمًا.

الكويت

الرئيسية/ محطات

اعلان
الكويت.. إعادة استئناف رحلات الطيران مطلع أغسطس
سبق

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، الخطة التفصيلية لإعادة تشغيل الرحلات التجارية في مطار الكويت الدولي، متضمنة عودة النشاط في أول أغسطس (آب) المقبل، لكن الوصول للطاقة التشغيلية الكاملة لن يكون قبل أغسطس 2021، بحسب ما أوردت "رويترز" اليوم (الثلاثاء).

وشملت الخطة التي أعلنت في وقت متأخر مساء أمس، ثلاث مراحل تبدأ أولاها في أول اغسطس المقبل ومدتها ستة أشهر، ويتم فيها تشغيل المطار بنسبة لا تزيد عن 30 في المئة، وبعدد ركاب لا يزيد عن عشرة آلاف راكب يوميًا على أن يكون الحد الأقصى للرحلات 100 رحلة يوميًا.

وتبدأ المرحلة الثانية في أول فبراير (شباط) 2021 ومدتها ستة أشهر ويتم فيها تشغيل المطار بنسبة لا تزيد عن 60 في المئة، وبعدد ركاب لا يزيد عن عشرين ألف راكب يوميًا وبحد أقصى 200 رحلة طيران يوميًا.

أما المرحلة الثالثة فتبدأ في أول أغسطس 2021، ويجري فيها الوصول إلى الطاقة التشغيلية الكاملة للمطار ويصل عدد الركاب إلى أكثر من ثلاثين ألف راكب يوميًا وبحد أقصى للرحلات 300 رحلة يوميًا.

وبدأت الكويت، التي سجلت أكثر من 45520 إصابة بمرض كوفيد-19 و350 حالة وفاة، خطة من خمس مراحل في بداية يونيو (حزيران)، لرفع القيود المفروضة للحد من انتشار الفيروس تدريجيًا، ولا يزال حظر التجول الجزئي قائمًا.

30 يونيو 2020 - 9 ذو القعدة 1441
02:26 PM

الكويت.. إعادة استئناف رحلات الطيران مطلع أغسطس

3 مراحل لاستعادة الطاقة التشغيلية الكاملة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
1,326

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، الخطة التفصيلية لإعادة تشغيل الرحلات التجارية في مطار الكويت الدولي، متضمنة عودة النشاط في أول أغسطس (آب) المقبل، لكن الوصول للطاقة التشغيلية الكاملة لن يكون قبل أغسطس 2021، بحسب ما أوردت "رويترز" اليوم (الثلاثاء).

وشملت الخطة التي أعلنت في وقت متأخر مساء أمس، ثلاث مراحل تبدأ أولاها في أول اغسطس المقبل ومدتها ستة أشهر، ويتم فيها تشغيل المطار بنسبة لا تزيد عن 30 في المئة، وبعدد ركاب لا يزيد عن عشرة آلاف راكب يوميًا على أن يكون الحد الأقصى للرحلات 100 رحلة يوميًا.

وتبدأ المرحلة الثانية في أول فبراير (شباط) 2021 ومدتها ستة أشهر ويتم فيها تشغيل المطار بنسبة لا تزيد عن 60 في المئة، وبعدد ركاب لا يزيد عن عشرين ألف راكب يوميًا وبحد أقصى 200 رحلة طيران يوميًا.

أما المرحلة الثالثة فتبدأ في أول أغسطس 2021، ويجري فيها الوصول إلى الطاقة التشغيلية الكاملة للمطار ويصل عدد الركاب إلى أكثر من ثلاثين ألف راكب يوميًا وبحد أقصى للرحلات 300 رحلة يوميًا.

وبدأت الكويت، التي سجلت أكثر من 45520 إصابة بمرض كوفيد-19 و350 حالة وفاة، خطة من خمس مراحل في بداية يونيو (حزيران)، لرفع القيود المفروضة للحد من انتشار الفيروس تدريجيًا، ولا يزال حظر التجول الجزئي قائمًا.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,500
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,560
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,383
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,688

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا
فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة