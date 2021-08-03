منظمة بريطانية: حادث السفينة قبالة الفجيرة قد يكون عملية اختطاف

بعد تحذير "موقع عمليات التجارة" السفن منه

ذكرت منظمة بريطانية لمراقبة الملاحة، أن الحادث الذي تعرضت له ناقلة مواد كيميائية قبالة سواحل الفجيرة الإماراتية، اليوم (الثلاثاء)، قد يكون "عملية اختطاف" محتملة، بحسب ما أوردت "رويترز".

وأشار موقع عمليات التجارة البحرية البريطاني، في وقت سابق اليوم بوقوع حادث غير مرتبط بالقرصنة قبالة مياه الفجيرة، محذراً السفن منه.