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مضر يتوج بلقب النسخة الأولى لكأس السوبر السعودي لكرة اليد

أحرز نادي مضر لقب النسخة الأولى من بطولة كأس السوبر السعودي لكرة اليد بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق النور (22-21) اليوم الجمعة على صالة وزارة الرياضة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض.

وتوج الأمير فهد بن جلوي نائب رئيس اللجنة الأولمبية السعودية فريق مضر الفائز بكأس السوبر السعودي "مهد 2021" والتي أقيمت برعاية أكاديمية مهد الرياضة.

وتعد كأس السوبر السعودي "مهد 2021" أولى بطولات الموسم الجديد 2021-2022 لكرة اليد السعودية، وهي بطولة استحدثها مؤخرًا مجلس إدارة الاتحاد، وتقام للمرة الأولى وتخول الفائز باللقب للمشاركة في بطولات السوبر، التي تقام بين دول الخليج والدول العربية، ويكون فيها فريق واحد يمثل السعودية، حيث عملت اللجنة الفنية والمسابقات في الاتحاد السعودي لكرة اليد والتي يرأسها عضو مجلس الإدارة علي العليوات على استحداث "السوبر السعودي"، لرفع معدل المنافسة وزيادة عدد المنافسات المحلية، بما يتوازى مع الإستراتيجية والمبادرات الخاصة بالاتحاد لتنمية وتطوير رياضة كرة اليد في المملكة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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مضر يتوج بلقب النسخة الأولى لكأس السوبر السعودي لكرة اليد
سبق

أحرز نادي مضر لقب النسخة الأولى من بطولة كأس السوبر السعودي لكرة اليد بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق النور (22-21) اليوم الجمعة على صالة وزارة الرياضة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض.

وتوج الأمير فهد بن جلوي نائب رئيس اللجنة الأولمبية السعودية فريق مضر الفائز بكأس السوبر السعودي "مهد 2021" والتي أقيمت برعاية أكاديمية مهد الرياضة.

وتعد كأس السوبر السعودي "مهد 2021" أولى بطولات الموسم الجديد 2021-2022 لكرة اليد السعودية، وهي بطولة استحدثها مؤخرًا مجلس إدارة الاتحاد، وتقام للمرة الأولى وتخول الفائز باللقب للمشاركة في بطولات السوبر، التي تقام بين دول الخليج والدول العربية، ويكون فيها فريق واحد يمثل السعودية، حيث عملت اللجنة الفنية والمسابقات في الاتحاد السعودي لكرة اليد والتي يرأسها عضو مجلس الإدارة علي العليوات على استحداث "السوبر السعودي"، لرفع معدل المنافسة وزيادة عدد المنافسات المحلية، بما يتوازى مع الإستراتيجية والمبادرات الخاصة بالاتحاد لتنمية وتطوير رياضة كرة اليد في المملكة.

27 أغسطس 2021 - 19 محرّم 1443
06:59 PM

مضر يتوج بلقب النسخة الأولى لكأس السوبر السعودي لكرة اليد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أحرز نادي مضر لقب النسخة الأولى من بطولة كأس السوبر السعودي لكرة اليد بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق النور (22-21) اليوم الجمعة على صالة وزارة الرياضة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض.

وتوج الأمير فهد بن جلوي نائب رئيس اللجنة الأولمبية السعودية فريق مضر الفائز بكأس السوبر السعودي "مهد 2021" والتي أقيمت برعاية أكاديمية مهد الرياضة.

وتعد كأس السوبر السعودي "مهد 2021" أولى بطولات الموسم الجديد 2021-2022 لكرة اليد السعودية، وهي بطولة استحدثها مؤخرًا مجلس إدارة الاتحاد، وتقام للمرة الأولى وتخول الفائز باللقب للمشاركة في بطولات السوبر، التي تقام بين دول الخليج والدول العربية، ويكون فيها فريق واحد يمثل السعودية، حيث عملت اللجنة الفنية والمسابقات في الاتحاد السعودي لكرة اليد والتي يرأسها عضو مجلس الإدارة علي العليوات على استحداث "السوبر السعودي"، لرفع معدل المنافسة وزيادة عدد المنافسات المحلية، بما يتوازى مع الإستراتيجية والمبادرات الخاصة بالاتحاد لتنمية وتطوير رياضة كرة اليد في المملكة.

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