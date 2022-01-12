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بدءاً من السبت.. الإغلاق ينتظر الصوالين النسائية المزودة بكاميرات

الغرامة 20 ألف ريال وتتضاعف حال التكرار ضمن الاشتراطات البلدية

تبدأ وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بدءاً من السبت المقبل، تطبيق قرار منع كاميرات المراقبة من داخل الصوالين النسائية في جميع المدن والمحافظات.

وبيّنت الوزارة أن العقوبة ستصل إلى الإغلاق، وغرامة 20 ألف ريال مع مضاعفة الغرامة في حال التكرار.

وتفصيلاً، قالت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان: إن قرار منع وجود كاميرات مراقبة داخل محلات التزيين النسائي سيتم البدء في تنفيذه يوم السبت القادم، وأوضحت أن مخالفة وجود كاميرات داخل محلات التزيين النسائي غرامتها المالية تصل إلى 20000 ريال.

وتابعت أن الإجراءات المصاحبة هي إغلاق المحل لمدة أسبوعين، وتصحيح المخالفة، ومضاعفة الغرامة في حال التكرار.

وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان كشفت في وقت سابق تفاصيل الاشتراطات البلدية الخاصة بنشاط التزيين النسائي وشملت الاشتراطات البلدية منع استخدام المستحضرات الكيميائية ذات الطبيعة الطبية وفق الهيئة العامة للغذاء والدواء، ومنع استخدام الإسفنج أو الفُرش أو غيرهما من الأدوات للزينة قبل تنظيفها وتعقيمها بين كل جلسة وأخرى.

وشملت الإجراءات مراعاة الخصوصية في تصميم المحل لعدم رؤية مَن بالداخل، ومنع وضع كاميرات للمراقبة الداخلية، بالإضافة إلى وجوب استخراج شهادة صحية للعاملات؛ لإثبات سلامتهن من الأمراض المعدية.

وأكدت الوزارة أن الاشتراطات تهدف للحفاظ على صحة المستفيدات والعاملات ومنع انتقال العدوى، والحفاظ على خصوصيتهن ورفع مستوى جودة الخدمات.

يشار إلى أن عدد الصوالين النسائية وبحسب تقارير وصل في المملكة إلى أكثر من 70 ألف صالون بحجم استثمار قفز فوق المليارَيْ ريال.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بدءاً من السبت.. الإغلاق ينتظر الصوالين النسائية المزودة بكاميرات
سبق

تبدأ وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بدءاً من السبت المقبل، تطبيق قرار منع كاميرات المراقبة من داخل الصوالين النسائية في جميع المدن والمحافظات.

وبيّنت الوزارة أن العقوبة ستصل إلى الإغلاق، وغرامة 20 ألف ريال مع مضاعفة الغرامة في حال التكرار.

وتفصيلاً، قالت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان: إن قرار منع وجود كاميرات مراقبة داخل محلات التزيين النسائي سيتم البدء في تنفيذه يوم السبت القادم، وأوضحت أن مخالفة وجود كاميرات داخل محلات التزيين النسائي غرامتها المالية تصل إلى 20000 ريال.

وتابعت أن الإجراءات المصاحبة هي إغلاق المحل لمدة أسبوعين، وتصحيح المخالفة، ومضاعفة الغرامة في حال التكرار.

وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان كشفت في وقت سابق تفاصيل الاشتراطات البلدية الخاصة بنشاط التزيين النسائي وشملت الاشتراطات البلدية منع استخدام المستحضرات الكيميائية ذات الطبيعة الطبية وفق الهيئة العامة للغذاء والدواء، ومنع استخدام الإسفنج أو الفُرش أو غيرهما من الأدوات للزينة قبل تنظيفها وتعقيمها بين كل جلسة وأخرى.

وشملت الإجراءات مراعاة الخصوصية في تصميم المحل لعدم رؤية مَن بالداخل، ومنع وضع كاميرات للمراقبة الداخلية، بالإضافة إلى وجوب استخراج شهادة صحية للعاملات؛ لإثبات سلامتهن من الأمراض المعدية.

وأكدت الوزارة أن الاشتراطات تهدف للحفاظ على صحة المستفيدات والعاملات ومنع انتقال العدوى، والحفاظ على خصوصيتهن ورفع مستوى جودة الخدمات.

يشار إلى أن عدد الصوالين النسائية وبحسب تقارير وصل في المملكة إلى أكثر من 70 ألف صالون بحجم استثمار قفز فوق المليارَيْ ريال.

12 يناير 2022 - 9 جمادى الآخر 1443
02:14 PM

بدءاً من السبت.. الإغلاق ينتظر الصوالين النسائية المزودة بكاميرات

الغرامة 20 ألف ريال وتتضاعف حال التكرار ضمن الاشتراطات البلدية

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قاسم الخبراني - الرياض
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تبدأ وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بدءاً من السبت المقبل، تطبيق قرار منع كاميرات المراقبة من داخل الصوالين النسائية في جميع المدن والمحافظات.

وبيّنت الوزارة أن العقوبة ستصل إلى الإغلاق، وغرامة 20 ألف ريال مع مضاعفة الغرامة في حال التكرار.

وتفصيلاً، قالت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان: إن قرار منع وجود كاميرات مراقبة داخل محلات التزيين النسائي سيتم البدء في تنفيذه يوم السبت القادم، وأوضحت أن مخالفة وجود كاميرات داخل محلات التزيين النسائي غرامتها المالية تصل إلى 20000 ريال.

وتابعت أن الإجراءات المصاحبة هي إغلاق المحل لمدة أسبوعين، وتصحيح المخالفة، ومضاعفة الغرامة في حال التكرار.

وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان كشفت في وقت سابق تفاصيل الاشتراطات البلدية الخاصة بنشاط التزيين النسائي وشملت الاشتراطات البلدية منع استخدام المستحضرات الكيميائية ذات الطبيعة الطبية وفق الهيئة العامة للغذاء والدواء، ومنع استخدام الإسفنج أو الفُرش أو غيرهما من الأدوات للزينة قبل تنظيفها وتعقيمها بين كل جلسة وأخرى.

وشملت الإجراءات مراعاة الخصوصية في تصميم المحل لعدم رؤية مَن بالداخل، ومنع وضع كاميرات للمراقبة الداخلية، بالإضافة إلى وجوب استخراج شهادة صحية للعاملات؛ لإثبات سلامتهن من الأمراض المعدية.

وأكدت الوزارة أن الاشتراطات تهدف للحفاظ على صحة المستفيدات والعاملات ومنع انتقال العدوى، والحفاظ على خصوصيتهن ورفع مستوى جودة الخدمات.

يشار إلى أن عدد الصوالين النسائية وبحسب تقارير وصل في المملكة إلى أكثر من 70 ألف صالون بحجم استثمار قفز فوق المليارَيْ ريال.

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