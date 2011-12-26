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وزيرا الداخلية والثقافة ورئيس هيئة الترفيه يتلقون الجرعة الأولى من لقاح كورونا

بالصور.. السفير الألماني لدى الرياض يتلقى لقاح كورونا

قدّم شكره لوزارة الصحة السعودية

تلقى السفير الألماني لدى السعودية، يورغ راناو؛ لقاح كورونا "كوفيد - 19" في أحد مراكز اللقاح بالعاصمة السعودية الرياض أمس الجمعة.

وعبّر السفير الألماني، عبر حساب السفارة الألمانية، عن سعادته بعد خضوعه للتطعيم ضد فيروس كورونا، وقدّم شكره لوزارة الصحة السعودية.

وقال السفير يورغ راناو "أود أن أشكر وزارة الصحة السعودية لإتاحة هذه الفرصة، أنا فخور -بشكل خاص- بأن اللقاح الذي تلقيته اليوم تمّ تطويره إلى حد كبير في ألمانيا".

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالصور.. السفير الألماني لدى الرياض يتلقى لقاح كورونا
سبق

تلقى السفير الألماني لدى السعودية، يورغ راناو؛ لقاح كورونا "كوفيد - 19" في أحد مراكز اللقاح بالعاصمة السعودية الرياض أمس الجمعة.

وعبّر السفير الألماني، عبر حساب السفارة الألمانية، عن سعادته بعد خضوعه للتطعيم ضد فيروس كورونا، وقدّم شكره لوزارة الصحة السعودية.

وقال السفير يورغ راناو "أود أن أشكر وزارة الصحة السعودية لإتاحة هذه الفرصة، أنا فخور -بشكل خاص- بأن اللقاح الذي تلقيته اليوم تمّ تطويره إلى حد كبير في ألمانيا".

26 ديسمبر 2020 - 11 جمادى الأول 1442
10:33 AM

بالصور.. السفير الألماني لدى الرياض يتلقى لقاح كورونا

قدّم شكره لوزارة الصحة السعودية

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خالد علي - الرياض
0
803

تلقى السفير الألماني لدى السعودية، يورغ راناو؛ لقاح كورونا "كوفيد - 19" في أحد مراكز اللقاح بالعاصمة السعودية الرياض أمس الجمعة.

وعبّر السفير الألماني، عبر حساب السفارة الألمانية، عن سعادته بعد خضوعه للتطعيم ضد فيروس كورونا، وقدّم شكره لوزارة الصحة السعودية.

وقال السفير يورغ راناو "أود أن أشكر وزارة الصحة السعودية لإتاحة هذه الفرصة، أنا فخور -بشكل خاص- بأن اللقاح الذي تلقيته اليوم تمّ تطويره إلى حد كبير في ألمانيا".

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