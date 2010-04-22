المملكة المتحدة تسجل 2,396 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت المملكة المتحدة 2,396 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 22 حالة وفاة.
وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 4,395,703 إصابات، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 127,327 وفاة.
سجلت المملكة المتحدة 2,396 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 22 حالة وفاة.
وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 4,395,703 إصابات، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 127,327 وفاة.
سجلت المملكة المتحدة 2,396 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 22 حالة وفاة.
وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 4,395,703 إصابات، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 127,327 وفاة.
سجلت المملكة المتحدة 2,396 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 22 حالة وفاة.
وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 4,395,703 إصابات، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 127,327 وفاة.