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كورونا في الكويت.. 304 إصابات جديدة و5 وفيات و6656 مسحة

خلال الساعات الـ24 الماضية

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تسجيل 304 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 145204، في حين تم تسجيل 5 حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 905 حالات.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في بيان صحفي: إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 79 حالة، ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد 19) ولا زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة؛ 3310 حالات.

وأوضح أن عدد المسحات التي تم إجراؤها في الساعات الـ24 الماضية بلغ 6656 مسحة ليبلغ، مجموع الفحوص 1158859 فحصًا.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 351 إصابة في الساعات الـ24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 140989 حالة.

الكويت فيروس كورونا الجديد

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كورونا في الكويت.. 304 إصابات جديدة و5 وفيات و6656 مسحة
سبق

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تسجيل 304 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 145204، في حين تم تسجيل 5 حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 905 حالات.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في بيان صحفي: إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 79 حالة، ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد 19) ولا زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة؛ 3310 حالات.

وأوضح أن عدد المسحات التي تم إجراؤها في الساعات الـ24 الماضية بلغ 6656 مسحة ليبلغ، مجموع الفحوص 1158859 فحصًا.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 351 إصابة في الساعات الـ24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 140989 حالة.

09 ديسمبر 2020 - 24 ربيع الآخر 1442
06:57 PM

كورونا في الكويت.. 304 إصابات جديدة و5 وفيات و6656 مسحة

خلال الساعات الـ24 الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تسجيل 304 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 145204، في حين تم تسجيل 5 حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 905 حالات.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في بيان صحفي: إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 79 حالة، ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد 19) ولا زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة؛ 3310 حالات.

وأوضح أن عدد المسحات التي تم إجراؤها في الساعات الـ24 الماضية بلغ 6656 مسحة ليبلغ، مجموع الفحوص 1158859 فحصًا.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 351 إصابة في الساعات الـ24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 140989 حالة.

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