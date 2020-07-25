مدير "الموارد البشرية" بمكة يجتمع مع موظفيه لأعمال الحج

استعرض خطط لجنتي الطوارئ والتفتيش

عقد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، فهد بن رقوش، اليوم، السبت، اجتماعًا مع موظفي الفرع المشاركين بأعمال الحج.

واستعرض الاجتماع خطط لجنتي "الطورئ، والتفتيش"، والتأكيد على التقيد بما ورد فيها، والالتزام بإجراءات التعامل عند وقوع حالات الطوارئ وأعمال التفتيش لقطاع العمل.



