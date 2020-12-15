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خط الدفاع الأول.. مكافحة جوية وأرضية مكثفة لـ"أسراب الجراد" بالقنفذة

٢٢ فرقة تعمل ودعوة لأصحاب المشاريع الزراعية والحيوانية والنحلية للتعاون

مازالت أعمال مكافحة الجراد الصحراوي مستمرة في محافظة القنفذة والنتائج جيدة؛ حيث أوضح مدير عام مكافحة الجراد والآفات المهاجرة المهندس محمد بن حسين الشمراني، أن ٢٢ فرقة تعمل في محافظة القنفذة، إضافة إلى طائرة عمودية للمكافحة والاستكشاف صباحاً ومساءً.

وأضاف: "ما زالت الفرق الميدانية سواء الإشرافية أو المكافحة والدعم اللوجستي تواصل أعمالها الاستكشافية للسيطرة على الأسراب في نطاق وجودها ومكافحتها فوراً".

وقال "الشمراني": "الكادر البشري الموجود ميدانياً على مدار الساعة للاستكشاف وتغطية البلاغات والسيطرة على الأسراب الطائرة من خلال متابعتها حتى الجثوم ليلاً ومكافحتها؛ حيث تعد القنفذة خط المواجهة الأول لمرور الأسراب، فالأسراب الغازية للجراد من سواحل البحر الأحمر ومن شرق إفريقيا تتوافد بكثافات عالية، وأعمال المكافحة المكثفة تجري الآن في جميع محافظات منطقة مكة المكرّمة لأنها مطلة على البحر الأحمر؛ حيث تستقبل الأسراب مباشرة من خارج الحدود والمناطق الأخرى مناطق انتشار ووجود ونظراً لكبر مساحة الانتشار يتطلب الموقف بعضاً من الوقت للتتبع والرصد والمكافحة".

من جهته، أوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة المهندس حسن بن ابراهيم المعيدي، أنه يجب على جميع المواطنين الابلاغ الفوري عند مشاهدة الأسراب أو أي نشاط لهذه الآفة والإبلاغ عبر رقم البلاغات الموحد (0530233560) أو الإبلاغ عن طريق نظام "بلغ" على موقع الوزارة الإلكتروني.

كما ان الوزارة تهيب بجميع أصحاب المشاريع الزراعية والحيوانية والنحلية التعاون مع فرق المكافحة؛ وذلك بفتح المزارع للمكافحة والرحيل من مواقع الرش فوراً عند الحاجة؛ من أجل السيطرة المبكرة وعدم السماح للأسراب بالتنقل والإضرار بالمحاصيل والنضج وحدوث التكاثر.

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خط الدفاع الأول.. مكافحة جوية وأرضية مكثفة لـ"أسراب الجراد" بالقنفذة
سبق

مازالت أعمال مكافحة الجراد الصحراوي مستمرة في محافظة القنفذة والنتائج جيدة؛ حيث أوضح مدير عام مكافحة الجراد والآفات المهاجرة المهندس محمد بن حسين الشمراني، أن ٢٢ فرقة تعمل في محافظة القنفذة، إضافة إلى طائرة عمودية للمكافحة والاستكشاف صباحاً ومساءً.

وأضاف: "ما زالت الفرق الميدانية سواء الإشرافية أو المكافحة والدعم اللوجستي تواصل أعمالها الاستكشافية للسيطرة على الأسراب في نطاق وجودها ومكافحتها فوراً".

وقال "الشمراني": "الكادر البشري الموجود ميدانياً على مدار الساعة للاستكشاف وتغطية البلاغات والسيطرة على الأسراب الطائرة من خلال متابعتها حتى الجثوم ليلاً ومكافحتها؛ حيث تعد القنفذة خط المواجهة الأول لمرور الأسراب، فالأسراب الغازية للجراد من سواحل البحر الأحمر ومن شرق إفريقيا تتوافد بكثافات عالية، وأعمال المكافحة المكثفة تجري الآن في جميع محافظات منطقة مكة المكرّمة لأنها مطلة على البحر الأحمر؛ حيث تستقبل الأسراب مباشرة من خارج الحدود والمناطق الأخرى مناطق انتشار ووجود ونظراً لكبر مساحة الانتشار يتطلب الموقف بعضاً من الوقت للتتبع والرصد والمكافحة".

من جهته، أوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة المهندس حسن بن ابراهيم المعيدي، أنه يجب على جميع المواطنين الابلاغ الفوري عند مشاهدة الأسراب أو أي نشاط لهذه الآفة والإبلاغ عبر رقم البلاغات الموحد (0530233560) أو الإبلاغ عن طريق نظام "بلغ" على موقع الوزارة الإلكتروني.

كما ان الوزارة تهيب بجميع أصحاب المشاريع الزراعية والحيوانية والنحلية التعاون مع فرق المكافحة؛ وذلك بفتح المزارع للمكافحة والرحيل من مواقع الرش فوراً عند الحاجة؛ من أجل السيطرة المبكرة وعدم السماح للأسراب بالتنقل والإضرار بالمحاصيل والنضج وحدوث التكاثر.

15 ديسمبر 2020 - 30 ربيع الآخر 1442
12:33 PM

خط الدفاع الأول.. مكافحة جوية وأرضية مكثفة لـ"أسراب الجراد" بالقنفذة

٢٢ فرقة تعمل ودعوة لأصحاب المشاريع الزراعية والحيوانية والنحلية للتعاون

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عوض الفهمي - القنفذة
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1,826

مازالت أعمال مكافحة الجراد الصحراوي مستمرة في محافظة القنفذة والنتائج جيدة؛ حيث أوضح مدير عام مكافحة الجراد والآفات المهاجرة المهندس محمد بن حسين الشمراني، أن ٢٢ فرقة تعمل في محافظة القنفذة، إضافة إلى طائرة عمودية للمكافحة والاستكشاف صباحاً ومساءً.

وأضاف: "ما زالت الفرق الميدانية سواء الإشرافية أو المكافحة والدعم اللوجستي تواصل أعمالها الاستكشافية للسيطرة على الأسراب في نطاق وجودها ومكافحتها فوراً".

وقال "الشمراني": "الكادر البشري الموجود ميدانياً على مدار الساعة للاستكشاف وتغطية البلاغات والسيطرة على الأسراب الطائرة من خلال متابعتها حتى الجثوم ليلاً ومكافحتها؛ حيث تعد القنفذة خط المواجهة الأول لمرور الأسراب، فالأسراب الغازية للجراد من سواحل البحر الأحمر ومن شرق إفريقيا تتوافد بكثافات عالية، وأعمال المكافحة المكثفة تجري الآن في جميع محافظات منطقة مكة المكرّمة لأنها مطلة على البحر الأحمر؛ حيث تستقبل الأسراب مباشرة من خارج الحدود والمناطق الأخرى مناطق انتشار ووجود ونظراً لكبر مساحة الانتشار يتطلب الموقف بعضاً من الوقت للتتبع والرصد والمكافحة".

من جهته، أوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة المهندس حسن بن ابراهيم المعيدي، أنه يجب على جميع المواطنين الابلاغ الفوري عند مشاهدة الأسراب أو أي نشاط لهذه الآفة والإبلاغ عبر رقم البلاغات الموحد (0530233560) أو الإبلاغ عن طريق نظام "بلغ" على موقع الوزارة الإلكتروني.

كما ان الوزارة تهيب بجميع أصحاب المشاريع الزراعية والحيوانية والنحلية التعاون مع فرق المكافحة؛ وذلك بفتح المزارع للمكافحة والرحيل من مواقع الرش فوراً عند الحاجة؛ من أجل السيطرة المبكرة وعدم السماح للأسراب بالتنقل والإضرار بالمحاصيل والنضج وحدوث التكاثر.

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