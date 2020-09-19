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رئيس بلدية صامطة يتفقد الاستعدادات لاحتفالات اليوم الوطني الـ 90

تزيين الطرق والشوارع الرئيسية.. والمحافظة تكتسي بالأخضر والأبيض

تفقد رئيس بلدية محافظة صامطة الدكتور سالم بن منيف، مساء أمس الجمعة، استعدادات بلدية المحافظة لاستقبال اليوم الوطني الـ ٩٠؛ حيث وقف ميدانياً على سير العمل وتزيين الميادين والشوارع الرئيسية.

ووجه بن منيف منسوبي البلدية ببذل كامل الجهود لإنهاء كافة الأعمال لإظهار هذه المناسبة العظيمة والعزيزة على قلوب الجميع بالمظهر اللائق ، واكتست المحافظة باللونين الأخضر والأبيض ابتهاجًا من المواطنين وتعبيرًا عن فرحتهم باليوم الوطني بعامه الـ90

وأكد "بن منيف" أن ما تعيشه بلادنا اليوم من إنجازات كبرى في مختلف المجالات وأمن وأمان ما هو إلا نتيجة لما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام وعناية بالوطن والمواطن.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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رئيس بلدية صامطة يتفقد الاستعدادات لاحتفالات اليوم الوطني الـ 90
سبق

تفقد رئيس بلدية محافظة صامطة الدكتور سالم بن منيف، مساء أمس الجمعة، استعدادات بلدية المحافظة لاستقبال اليوم الوطني الـ ٩٠؛ حيث وقف ميدانياً على سير العمل وتزيين الميادين والشوارع الرئيسية.

ووجه بن منيف منسوبي البلدية ببذل كامل الجهود لإنهاء كافة الأعمال لإظهار هذه المناسبة العظيمة والعزيزة على قلوب الجميع بالمظهر اللائق ، واكتست المحافظة باللونين الأخضر والأبيض ابتهاجًا من المواطنين وتعبيرًا عن فرحتهم باليوم الوطني بعامه الـ90

وأكد "بن منيف" أن ما تعيشه بلادنا اليوم من إنجازات كبرى في مختلف المجالات وأمن وأمان ما هو إلا نتيجة لما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام وعناية بالوطن والمواطن.

19 سبتمبر 2020 - 2 صفر 1442
01:48 PM

رئيس بلدية صامطة يتفقد الاستعدادات لاحتفالات اليوم الوطني الـ 90

تزيين الطرق والشوارع الرئيسية.. والمحافظة تكتسي بالأخضر والأبيض

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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تفقد رئيس بلدية محافظة صامطة الدكتور سالم بن منيف، مساء أمس الجمعة، استعدادات بلدية المحافظة لاستقبال اليوم الوطني الـ ٩٠؛ حيث وقف ميدانياً على سير العمل وتزيين الميادين والشوارع الرئيسية.

ووجه بن منيف منسوبي البلدية ببذل كامل الجهود لإنهاء كافة الأعمال لإظهار هذه المناسبة العظيمة والعزيزة على قلوب الجميع بالمظهر اللائق ، واكتست المحافظة باللونين الأخضر والأبيض ابتهاجًا من المواطنين وتعبيرًا عن فرحتهم باليوم الوطني بعامه الـ90

وأكد "بن منيف" أن ما تعيشه بلادنا اليوم من إنجازات كبرى في مختلف المجالات وأمن وأمان ما هو إلا نتيجة لما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام وعناية بالوطن والمواطن.

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