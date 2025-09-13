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عدو البشرية.. أكثر من 28.75 مليون مصاب في العالم والوفيات 918894

رويترز: تصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة 6 ملايين و500589 إصابة

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 28.75 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة به إلى 918894 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة 6 ملايين و500589 إصابة و193735 وفاة.

ووفق رويترز: جاءت الهند في المركز الثاني من حيث عدد المصابين مسجلة 4 ملايين و659984 إصابة و77472 حالة وفاة.

وحلت البرازيل في المركز الثالث من حيث عدد المصابين مسجلة 4 ملايين و315687 إصابة و131210 وفيات وهو ثاني أكبر عدد وفيات في العالم بعد الولايات المتحدة.

وجاءت روسيا في المركز الرابع من حيث عدد المصابين حيث سجلت مليونا و057362 حالة و18484 حالة وفاة.

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عدو البشرية.. أكثر من 28.75 مليون مصاب في العالم والوفيات 918894
سبق

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 28.75 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة به إلى 918894 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة 6 ملايين و500589 إصابة و193735 وفاة.

ووفق رويترز: جاءت الهند في المركز الثاني من حيث عدد المصابين مسجلة 4 ملايين و659984 إصابة و77472 حالة وفاة.

وحلت البرازيل في المركز الثالث من حيث عدد المصابين مسجلة 4 ملايين و315687 إصابة و131210 وفيات وهو ثاني أكبر عدد وفيات في العالم بعد الولايات المتحدة.

وجاءت روسيا في المركز الرابع من حيث عدد المصابين حيث سجلت مليونا و057362 حالة و18484 حالة وفاة.

13 سبتمبر 2020 - 25 محرّم 1442
09:24 AM

عدو البشرية.. أكثر من 28.75 مليون مصاب في العالم والوفيات 918894

رويترز: تصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة 6 ملايين و500589 إصابة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 28.75 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة به إلى 918894 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة 6 ملايين و500589 إصابة و193735 وفاة.

ووفق رويترز: جاءت الهند في المركز الثاني من حيث عدد المصابين مسجلة 4 ملايين و659984 إصابة و77472 حالة وفاة.

وحلت البرازيل في المركز الثالث من حيث عدد المصابين مسجلة 4 ملايين و315687 إصابة و131210 وفيات وهو ثاني أكبر عدد وفيات في العالم بعد الولايات المتحدة.

وجاءت روسيا في المركز الرابع من حيث عدد المصابين حيث سجلت مليونا و057362 حالة و18484 حالة وفاة.

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