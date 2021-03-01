شاهد.. ضبط 4 حظائر مخالفة تبيع حليب الإبل على طرقات "بريمان جدة"

عبر لجنة رباعية صادرت الأواني ومنصات البيع وطهرت المواقع بالمبيدات

ضبطت لجنة ترأستها وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة وعضوية عدة جهات حكومية، 4 حظائر مخالفة للنظام تبيع حليب الإبل على الطرقات بطريق بريمان- شمالي المحافظة.

وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة المهندس عادل بن مطلق الشيخ؛ أن مكتب الوزارة بالتعاون مع اللجنة المشكّلة لمنع بيع حليب الإبل نفّذ جولات تفتيشية رقابية استهدفت بائعي حليب الإبل على الطرقات والأسواق لحصر المخالفين وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحقهم؛ وذلك بالتعاون مع أمانة جدة وشرطة محافظة جدة وفرع وزارة التجارة بمنطقة مكة المكرّمة بمشاركة الجهات المشاركة إدارة النظافة والمرادم وإدارة الوقاية الصحية.

وأضاف: "تمت إزالة (4) حظائر مخالفة، ومصادرة جميع الأواني ومنصات بيع حليب الإبل وتم تطهير المواقع بالكامل والرش بالمبيدات الحشرية، وإعداد محضر بالواقعة من قِبل اللجنة وإيقاع المخالفات.

وجاءت تلك الجولات التفتيشية سعياً من "وزارة البيئة" للقضاء على ظاهرة انتشار بيع الحليب بالشكل العشوائي الذي قد يكون سبباً في نقل كثير من الأمراض الخطيرة من الحيوان إلى الإنسان (الأمراض المشتركة)؛ مما يشكّل خطورة على الصحة، خاصة في ظل انعدام نظافة الأماكن والأوعية التي يتم بيع الحليب فيها، ما يتطلب تشديد الرقابة الصحية، وضبط ممارسة ذلك النشاط العشوائي.

وشدّدت الحملة على مكافحة عمليات البيع العشوائي لحليب الإبل في الطرقات، وضبط المخالفين، وإيقاع العقوبات اللازمة بحقهم.