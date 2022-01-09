النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"فهد بن سلطان" يطلع على جهود مكافحة التستر التجاري بتبوك ومحافظاتها

نوه بالدور الفاعل والمهم لفرع التجارة بالمنطقة في تعزيز حماية المستهلك

التقى الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بمكتبه بالإمارة اليوم، مدير عام فرع وزارة التجارة بالمنطقة المهندس سالم بن سليمان الوباري الذي قدّم تقريراً عن أعمال الفرع خلال الفترة الماضية مشتملاً على الأعمال الرقابية وما تم من إنجازات والجهود القائمة لمكافحة التستر التجاري في مدينة تبوك والمحافظات والمراكز التابعة لها. والتأكد من مدى التزام المنشآت التجارية ومنسوبيها بالإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا "كوفيد 19".

واستمع أمير المنطقة لشرح من "الوباري "عن قطاع الأعمال وتجهيز أعمال المركز السعودي للأعمال بمنطقة تبوك والذي يهدف إلى تقديم كافة الخدمات للجهات المعنية بقطاع الأعمال للمستثمر ورائد الأعمال.

وأكد سموه على الدور المهم والفاعل لفرع الوزارة بالمنطقة في تعزيز دور حماية المستهلك، وتحسين البيئة الاستثمارية بما يحقق استدامة وتوسع منشآت الأعمال القائمة ويحفز المستثمرين والمبادرين بالأعمال، منوهاً بدعم وحرص القيادة الحكيمة -أيدها الله- لكل ما يحقق للمواطن رغد العيش ورفاهيته. فيما نوه المهندس الوباري بدعم ومتابعة أمير منطقة تبوك لأعمال ونشاطات فرع التجارة بالمنطقة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"فهد بن سلطان" يطلع على جهود مكافحة التستر التجاري بتبوك ومحافظاتها
سبق

التقى الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بمكتبه بالإمارة اليوم، مدير عام فرع وزارة التجارة بالمنطقة المهندس سالم بن سليمان الوباري الذي قدّم تقريراً عن أعمال الفرع خلال الفترة الماضية مشتملاً على الأعمال الرقابية وما تم من إنجازات والجهود القائمة لمكافحة التستر التجاري في مدينة تبوك والمحافظات والمراكز التابعة لها. والتأكد من مدى التزام المنشآت التجارية ومنسوبيها بالإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا "كوفيد 19".

واستمع أمير المنطقة لشرح من "الوباري "عن قطاع الأعمال وتجهيز أعمال المركز السعودي للأعمال بمنطقة تبوك والذي يهدف إلى تقديم كافة الخدمات للجهات المعنية بقطاع الأعمال للمستثمر ورائد الأعمال.

وأكد سموه على الدور المهم والفاعل لفرع الوزارة بالمنطقة في تعزيز دور حماية المستهلك، وتحسين البيئة الاستثمارية بما يحقق استدامة وتوسع منشآت الأعمال القائمة ويحفز المستثمرين والمبادرين بالأعمال، منوهاً بدعم وحرص القيادة الحكيمة -أيدها الله- لكل ما يحقق للمواطن رغد العيش ورفاهيته. فيما نوه المهندس الوباري بدعم ومتابعة أمير منطقة تبوك لأعمال ونشاطات فرع التجارة بالمنطقة.

09 يناير 2022 - 6 جمادى الآخر 1443
10:02 PM

"فهد بن سلطان" يطلع على جهود مكافحة التستر التجاري بتبوك ومحافظاتها

نوه بالدور الفاعل والمهم لفرع التجارة بالمنطقة في تعزيز حماية المستهلك

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
0
133

التقى الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بمكتبه بالإمارة اليوم، مدير عام فرع وزارة التجارة بالمنطقة المهندس سالم بن سليمان الوباري الذي قدّم تقريراً عن أعمال الفرع خلال الفترة الماضية مشتملاً على الأعمال الرقابية وما تم من إنجازات والجهود القائمة لمكافحة التستر التجاري في مدينة تبوك والمحافظات والمراكز التابعة لها. والتأكد من مدى التزام المنشآت التجارية ومنسوبيها بالإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا "كوفيد 19".

واستمع أمير المنطقة لشرح من "الوباري "عن قطاع الأعمال وتجهيز أعمال المركز السعودي للأعمال بمنطقة تبوك والذي يهدف إلى تقديم كافة الخدمات للجهات المعنية بقطاع الأعمال للمستثمر ورائد الأعمال.

وأكد سموه على الدور المهم والفاعل لفرع الوزارة بالمنطقة في تعزيز دور حماية المستهلك، وتحسين البيئة الاستثمارية بما يحقق استدامة وتوسع منشآت الأعمال القائمة ويحفز المستثمرين والمبادرين بالأعمال، منوهاً بدعم وحرص القيادة الحكيمة -أيدها الله- لكل ما يحقق للمواطن رغد العيش ورفاهيته. فيما نوه المهندس الوباري بدعم ومتابعة أمير منطقة تبوك لأعمال ونشاطات فرع التجارة بالمنطقة.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,362
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,336
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,727
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,632

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الهلال ومعزوفة الحظ..!!

الهلال ومعزوفة الحظ..!!

محمد الصيعري
كيف تبني خطتك الاستراتيجية الشخصية؟

كيف تبني خطتك الاستراتيجية الشخصية؟

نسيم الصريصري
نجاحات سعودية لمواجهة عصابات التهريب

نجاحات سعودية لمواجهة عصابات التهريب

علي آل شرمة
الحزبان وأذرع إيران

الحزبان وأذرع إيران

بـدر بـن عبدالمحسن المقحم
نحن قادرون على هزيمة هذا العدو!

نحن قادرون على هزيمة هذا العدو!

ماجد آل حسنه
تدليس أمام العيون!!

تدليس أمام العيون!!

محمد عمير الغامدي
المفاوضات الزئبقية بين الغرب وإيران

المفاوضات الزئبقية بين الغرب وإيران

بـدر بـن عبدالمحسن المقحم
السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

عبدالعزيز الفريان
التخطيط الاستراتيجي الشخصي

التخطيط الاستراتيجي الشخصي

نسيم الصريصري
"فيالق الحمقى"

"فيالق الحمقى"

مها الجبر
"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

ماجد آل حسنه
رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة