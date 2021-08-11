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قائد القوات الجوية يكرم بطل الكاراتيه الأولمبي "حامدي"

استقبل سمو قائد القوات الجوية الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، في مكتبه، لاعب المنتخب السعودي ومنتخب القوات الجوية للكاراتيه الجندي الأول طارق بن علي حامدي، الحائز على الميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو 2020؛ حيث قام سموه بتكريمه بشهادة شكر وتقدير نظير تمثيله المشرف للوطن وللقوات الجوية، متمنيًا له المزيد من التوفيق والنجاح في خدمة الدين والمليك والوطن.

القوات الجوية المنتخب السعودي أولمبياد طوكيو طارق حامدي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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قائد القوات الجوية يكرم بطل الكاراتيه الأولمبي "حامدي"
سبق

استقبل سمو قائد القوات الجوية الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، في مكتبه، لاعب المنتخب السعودي ومنتخب القوات الجوية للكاراتيه الجندي الأول طارق بن علي حامدي، الحائز على الميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو 2020؛ حيث قام سموه بتكريمه بشهادة شكر وتقدير نظير تمثيله المشرف للوطن وللقوات الجوية، متمنيًا له المزيد من التوفيق والنجاح في خدمة الدين والمليك والوطن.

11 أغسطس 2021 - 3 محرّم 1443
05:13 PM
اخر تعديل
12 أغسطس 2021 - 4 محرّم 1443
02:10 AM

قائد القوات الجوية يكرم بطل الكاراتيه الأولمبي "حامدي"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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12,549

استقبل سمو قائد القوات الجوية الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، في مكتبه، لاعب المنتخب السعودي ومنتخب القوات الجوية للكاراتيه الجندي الأول طارق بن علي حامدي، الحائز على الميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو 2020؛ حيث قام سموه بتكريمه بشهادة شكر وتقدير نظير تمثيله المشرف للوطن وللقوات الجوية، متمنيًا له المزيد من التوفيق والنجاح في خدمة الدين والمليك والوطن.

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