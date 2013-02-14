النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

احتفالاً بختام فعاليات مهرجان شتاء طنطورة .. انطلاق موكب الخيول في بلدة العلا القديمة

انطلق موكب الخيول الأول في بلدة العلا القديمة، أمس السبت، احتفالاً بختام فعاليات مهرجان شتاء طنطورة وانطلاق مهرجان فنون العلا، حيث تزين شارع سوق البلدة النابض بالحيوية بمزيدٍ من الألوان، واحتشدت الجماهير على جانبي الطريق وفوق أسطح الأبنية لمشاهدة العرض المتميز.

وتَقدم الموكب أشهر لاعبي البولو في العالم من فريق لادولفينا الأرجنتيني، بمن فيهم النجم أدولفو كامبياسو وزملائه في الفريق ديفيد ستيرلنج من الأوروغواي وبابلو ماك دونو وخوان مارتن نيرو من الأرجنتين.

وتألقت خيول العلا العربية الأصيلة بالسروج المصنوعة يدوياً المميزة، التي تزينت بها في عرض ألتا مودا الأخير للأزياء من دولتشي آند جابانا، تباهياً بأناقة وجمال وحرفية التصميم السعودي، الذي ابتكرته مصممة الأزياء السعودية نوره آل الشيخ.

وتمثل بلدة العلا القديمة ومنطقة ‘الجديدة’ المجاورة لها مركزاً رئيسياً للفنون والثقافة في محافظة العلا يحتفي بانطلاق فعاليات مهرجان فنون العلا بانضمام فرقة جوالة من الموسيقيين من مهرجان العروض الفنية إلى الموكب، إضافة إلى نخبة من الممثلين من العرض الفني المباشر درب الشعراء، الذي يحيي قصة الشاعر العربي جميل بن معمر المشهور بلقب ‘جميل بثينة’.

وأضافت قافلة الجمال الأصيلة لمسة فريدة من صحراء العلا على الموكب، لتثري فعاليات لحظات العلا وتسلط الضوء على تراث الخيل العريق والمتأصل في محافظة العلا بماضيه وحاضره ومستقبله، إلى جانب إحياء مكانة العلا الرائدة كمركز لنشاطات الفروسية المتنوعة، من المنافسات الرياضية ووصولاً إلى الجولات الترفيهية.

وسارعت مطاعم بلدة العلا القديمة إلى المشاركة في الموكب، حيث قدم مطعم سهيل، الذي يتميز بمطبخه السعودي الفاخر، وجبة إفطار الملوك المميزة مستلهِمةً من البولو ‘رياضة الملوك’، فيما استقطب مطعم مركاز الزوار مع مائدة فطور جدتي الشهية.

مهرجان شتاء طنطورة العلا

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
احتفالاً بختام فعاليات مهرجان شتاء طنطورة .. انطلاق موكب الخيول في بلدة العلا القديمة
سبق

انطلق موكب الخيول الأول في بلدة العلا القديمة، أمس السبت، احتفالاً بختام فعاليات مهرجان شتاء طنطورة وانطلاق مهرجان فنون العلا، حيث تزين شارع سوق البلدة النابض بالحيوية بمزيدٍ من الألوان، واحتشدت الجماهير على جانبي الطريق وفوق أسطح الأبنية لمشاهدة العرض المتميز.

وتَقدم الموكب أشهر لاعبي البولو في العالم من فريق لادولفينا الأرجنتيني، بمن فيهم النجم أدولفو كامبياسو وزملائه في الفريق ديفيد ستيرلنج من الأوروغواي وبابلو ماك دونو وخوان مارتن نيرو من الأرجنتين.

وتألقت خيول العلا العربية الأصيلة بالسروج المصنوعة يدوياً المميزة، التي تزينت بها في عرض ألتا مودا الأخير للأزياء من دولتشي آند جابانا، تباهياً بأناقة وجمال وحرفية التصميم السعودي، الذي ابتكرته مصممة الأزياء السعودية نوره آل الشيخ.

وتمثل بلدة العلا القديمة ومنطقة ‘الجديدة’ المجاورة لها مركزاً رئيسياً للفنون والثقافة في محافظة العلا يحتفي بانطلاق فعاليات مهرجان فنون العلا بانضمام فرقة جوالة من الموسيقيين من مهرجان العروض الفنية إلى الموكب، إضافة إلى نخبة من الممثلين من العرض الفني المباشر درب الشعراء، الذي يحيي قصة الشاعر العربي جميل بن معمر المشهور بلقب ‘جميل بثينة’.

وأضافت قافلة الجمال الأصيلة لمسة فريدة من صحراء العلا على الموكب، لتثري فعاليات لحظات العلا وتسلط الضوء على تراث الخيل العريق والمتأصل في محافظة العلا بماضيه وحاضره ومستقبله، إلى جانب إحياء مكانة العلا الرائدة كمركز لنشاطات الفروسية المتنوعة، من المنافسات الرياضية ووصولاً إلى الجولات الترفيهية.

وسارعت مطاعم بلدة العلا القديمة إلى المشاركة في الموكب، حيث قدم مطعم سهيل، الذي يتميز بمطبخه السعودي الفاخر، وجبة إفطار الملوك المميزة مستلهِمةً من البولو ‘رياضة الملوك’، فيما استقطب مطعم مركاز الزوار مع مائدة فطور جدتي الشهية.

13 فبراير 2022 - 12 رجب 1443
08:21 PM
اخر تعديل
14 فبراير 2022 - 13 رجب 1443
01:53 AM

احتفالاً بختام فعاليات مهرجان شتاء طنطورة .. انطلاق موكب الخيول في بلدة العلا القديمة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - العلا
0
880

انطلق موكب الخيول الأول في بلدة العلا القديمة، أمس السبت، احتفالاً بختام فعاليات مهرجان شتاء طنطورة وانطلاق مهرجان فنون العلا، حيث تزين شارع سوق البلدة النابض بالحيوية بمزيدٍ من الألوان، واحتشدت الجماهير على جانبي الطريق وفوق أسطح الأبنية لمشاهدة العرض المتميز.

وتَقدم الموكب أشهر لاعبي البولو في العالم من فريق لادولفينا الأرجنتيني، بمن فيهم النجم أدولفو كامبياسو وزملائه في الفريق ديفيد ستيرلنج من الأوروغواي وبابلو ماك دونو وخوان مارتن نيرو من الأرجنتين.

وتألقت خيول العلا العربية الأصيلة بالسروج المصنوعة يدوياً المميزة، التي تزينت بها في عرض ألتا مودا الأخير للأزياء من دولتشي آند جابانا، تباهياً بأناقة وجمال وحرفية التصميم السعودي، الذي ابتكرته مصممة الأزياء السعودية نوره آل الشيخ.

وتمثل بلدة العلا القديمة ومنطقة ‘الجديدة’ المجاورة لها مركزاً رئيسياً للفنون والثقافة في محافظة العلا يحتفي بانطلاق فعاليات مهرجان فنون العلا بانضمام فرقة جوالة من الموسيقيين من مهرجان العروض الفنية إلى الموكب، إضافة إلى نخبة من الممثلين من العرض الفني المباشر درب الشعراء، الذي يحيي قصة الشاعر العربي جميل بن معمر المشهور بلقب ‘جميل بثينة’.

وأضافت قافلة الجمال الأصيلة لمسة فريدة من صحراء العلا على الموكب، لتثري فعاليات لحظات العلا وتسلط الضوء على تراث الخيل العريق والمتأصل في محافظة العلا بماضيه وحاضره ومستقبله، إلى جانب إحياء مكانة العلا الرائدة كمركز لنشاطات الفروسية المتنوعة، من المنافسات الرياضية ووصولاً إلى الجولات الترفيهية.

وسارعت مطاعم بلدة العلا القديمة إلى المشاركة في الموكب، حيث قدم مطعم سهيل، الذي يتميز بمطبخه السعودي الفاخر، وجبة إفطار الملوك المميزة مستلهِمةً من البولو ‘رياضة الملوك’، فيما استقطب مطعم مركاز الزوار مع مائدة فطور جدتي الشهية.

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,861
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,442
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,108
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,104

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة