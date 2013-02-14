احتفالاً بختام فعاليات مهرجان شتاء طنطورة .. انطلاق موكب الخيول في بلدة العلا القديمة

انطلق موكب الخيول الأول في بلدة العلا القديمة، أمس السبت، احتفالاً بختام فعاليات مهرجان شتاء طنطورة وانطلاق مهرجان فنون العلا، حيث تزين شارع سوق البلدة النابض بالحيوية بمزيدٍ من الألوان، واحتشدت الجماهير على جانبي الطريق وفوق أسطح الأبنية لمشاهدة العرض المتميز.

وتَقدم الموكب أشهر لاعبي البولو في العالم من فريق لادولفينا الأرجنتيني، بمن فيهم النجم أدولفو كامبياسو وزملائه في الفريق ديفيد ستيرلنج من الأوروغواي وبابلو ماك دونو وخوان مارتن نيرو من الأرجنتين.

وتألقت خيول العلا العربية الأصيلة بالسروج المصنوعة يدوياً المميزة، التي تزينت بها في عرض ألتا مودا الأخير للأزياء من دولتشي آند جابانا، تباهياً بأناقة وجمال وحرفية التصميم السعودي، الذي ابتكرته مصممة الأزياء السعودية نوره آل الشيخ.

وتمثل بلدة العلا القديمة ومنطقة ‘الجديدة’ المجاورة لها مركزاً رئيسياً للفنون والثقافة في محافظة العلا يحتفي بانطلاق فعاليات مهرجان فنون العلا بانضمام فرقة جوالة من الموسيقيين من مهرجان العروض الفنية إلى الموكب، إضافة إلى نخبة من الممثلين من العرض الفني المباشر درب الشعراء، الذي يحيي قصة الشاعر العربي جميل بن معمر المشهور بلقب ‘جميل بثينة’.

وأضافت قافلة الجمال الأصيلة لمسة فريدة من صحراء العلا على الموكب، لتثري فعاليات لحظات العلا وتسلط الضوء على تراث الخيل العريق والمتأصل في محافظة العلا بماضيه وحاضره ومستقبله، إلى جانب إحياء مكانة العلا الرائدة كمركز لنشاطات الفروسية المتنوعة، من المنافسات الرياضية ووصولاً إلى الجولات الترفيهية.

وسارعت مطاعم بلدة العلا القديمة إلى المشاركة في الموكب، حيث قدم مطعم سهيل، الذي يتميز بمطبخه السعودي الفاخر، وجبة إفطار الملوك المميزة مستلهِمةً من البولو ‘رياضة الملوك’، فيما استقطب مطعم مركاز الزوار مع مائدة فطور جدتي الشهية.