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بعد إغلاق 2000 مستشفى.. تحذير من انهيار القطاع الصحي بأفغانستان

نقص حاد في التمويل بعد سيطرة "طالبان" على السلطة

‬حذّر الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، اليوم (الخميس) من أن النظام الصحي في أفغانستان على وشك الانهيار.

ولفت الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، إلى أن النقص الحاد في التمويل يدفع النظام الصحي في أفغانستان إلى شفير الانهيار.

وبين أن أكثر من ألفي منشأة صحية أغلقت في البلاد التي دمّرها النزاع، وفقاً لـ"فرانس 24".

من ناحيته، أفاد مدير منطقة آسيا والمحيط الهادئ في الاتحاد ألكسندر ماثيو في مؤتمر صحافي في كابول، بأن أفراد الطواقم الطبية قد يوافقون على العمل من دون رواتب لبضعة أسابيع إضافية، لكن حين تنفد الأدوية بالكامل، وتصبح الإضاءة متعذّرة، وحين لا يعود لديهم ما يقدمونه لمن يأتي إلى المستشفيات، عندها سيغلقون الأبواب".

وكانت منظمات غير حكومية تدير أغلب شؤون القطاع الصحي الأفغاني من خلال تمويل داخلي قبل وصول حركة طالبان إلى الحكم.

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بعد إغلاق 2000 مستشفى.. تحذير من انهيار القطاع الصحي بأفغانستان
سبق

‬حذّر الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، اليوم (الخميس) من أن النظام الصحي في أفغانستان على وشك الانهيار.

ولفت الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، إلى أن النقص الحاد في التمويل يدفع النظام الصحي في أفغانستان إلى شفير الانهيار.

وبين أن أكثر من ألفي منشأة صحية أغلقت في البلاد التي دمّرها النزاع، وفقاً لـ"فرانس 24".

من ناحيته، أفاد مدير منطقة آسيا والمحيط الهادئ في الاتحاد ألكسندر ماثيو في مؤتمر صحافي في كابول، بأن أفراد الطواقم الطبية قد يوافقون على العمل من دون رواتب لبضعة أسابيع إضافية، لكن حين تنفد الأدوية بالكامل، وتصبح الإضاءة متعذّرة، وحين لا يعود لديهم ما يقدمونه لمن يأتي إلى المستشفيات، عندها سيغلقون الأبواب".

وكانت منظمات غير حكومية تدير أغلب شؤون القطاع الصحي الأفغاني من خلال تمويل داخلي قبل وصول حركة طالبان إلى الحكم.

30 سبتمبر 2021 - 23 صفر 1443
08:33 PM

بعد إغلاق 2000 مستشفى.. تحذير من انهيار القطاع الصحي بأفغانستان

نقص حاد في التمويل بعد سيطرة "طالبان" على السلطة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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‬حذّر الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، اليوم (الخميس) من أن النظام الصحي في أفغانستان على وشك الانهيار.

ولفت الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، إلى أن النقص الحاد في التمويل يدفع النظام الصحي في أفغانستان إلى شفير الانهيار.

وبين أن أكثر من ألفي منشأة صحية أغلقت في البلاد التي دمّرها النزاع، وفقاً لـ"فرانس 24".

من ناحيته، أفاد مدير منطقة آسيا والمحيط الهادئ في الاتحاد ألكسندر ماثيو في مؤتمر صحافي في كابول، بأن أفراد الطواقم الطبية قد يوافقون على العمل من دون رواتب لبضعة أسابيع إضافية، لكن حين تنفد الأدوية بالكامل، وتصبح الإضاءة متعذّرة، وحين لا يعود لديهم ما يقدمونه لمن يأتي إلى المستشفيات، عندها سيغلقون الأبواب".

وكانت منظمات غير حكومية تدير أغلب شؤون القطاع الصحي الأفغاني من خلال تمويل داخلي قبل وصول حركة طالبان إلى الحكم.

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