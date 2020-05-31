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لمواطنين من أسرة واحدة.. الليث تسجل 7 إصابات جديدة بكورونا

كان أحدهم نقل العدوى لهم بمركز "غميقة"

كشفت وزارة الصحة اليوم عن تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في محافظة الليث بمنطقة مكة المكرمة.

وبحسب معلومات "سبق" فإن الحالات المصابة لمواطنين من أسرة واحدة في مركز غميقة شرق محافظة الليث بسبب المخالطة، حيث كان أحد أفراد الأسرة قد أصيب بفيروس كورونا قبل عدة أيام مما تسبب في نقل العدوى لبقية أفراد تلك الأسرة.

وبهذا الرقم فقد وصل عدد المصابين بفيروس كورونا بمحافظة الليث منذ بداية المرض وحتى اليوم إلى 21 حالة، تعافى منها 6 حالات .

الليث فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لمواطنين من أسرة واحدة.. الليث تسجل 7 إصابات جديدة بكورونا
سبق

كشفت وزارة الصحة اليوم عن تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في محافظة الليث بمنطقة مكة المكرمة.

وبحسب معلومات "سبق" فإن الحالات المصابة لمواطنين من أسرة واحدة في مركز غميقة شرق محافظة الليث بسبب المخالطة، حيث كان أحد أفراد الأسرة قد أصيب بفيروس كورونا قبل عدة أيام مما تسبب في نقل العدوى لبقية أفراد تلك الأسرة.

وبهذا الرقم فقد وصل عدد المصابين بفيروس كورونا بمحافظة الليث منذ بداية المرض وحتى اليوم إلى 21 حالة، تعافى منها 6 حالات .

31 مايو 2020 - 8 شوّال 1441
03:58 PM

لمواطنين من أسرة واحدة.. الليث تسجل 7 إصابات جديدة بكورونا

كان أحدهم نقل العدوى لهم بمركز "غميقة"

A A A
عوض الفهمي - الليث
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9,901

كشفت وزارة الصحة اليوم عن تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في محافظة الليث بمنطقة مكة المكرمة.

وبحسب معلومات "سبق" فإن الحالات المصابة لمواطنين من أسرة واحدة في مركز غميقة شرق محافظة الليث بسبب المخالطة، حيث كان أحد أفراد الأسرة قد أصيب بفيروس كورونا قبل عدة أيام مما تسبب في نقل العدوى لبقية أفراد تلك الأسرة.

وبهذا الرقم فقد وصل عدد المصابين بفيروس كورونا بمحافظة الليث منذ بداية المرض وحتى اليوم إلى 21 حالة، تعافى منها 6 حالات .

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