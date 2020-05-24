النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

خادم الحرمين مغرداً : نرى الأمل في قادم أيامنا متحلين بالعزم والإيجابية .. وكل عام وأنتم بخير

قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- في تغريدة من حسابه الرسمي على تويتر: "نحمد الله أن أكرمنا بحلول عيد الفطر المبارك بعد أن منَّ علينا بصيام شهر رمضان وقيامه". وأضاف -حفظه الله-: "‏نرى الأمل في قادم أيامنا متحلين بالعزم والإيجابية؛ لنتجاوز كل بلاء. ونسأل الله أن يعيده علينا وعلى العالم أجمع ونحن أعز شأنًا، وأحسن حالاً. ‏وكل عام وأنتم بخير".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
خادم الحرمين مغرداً : نرى الأمل في قادم أيامنا متحلين بالعزم والإيجابية .. وكل عام وأنتم بخير
سبق

قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- في تغريدة من حسابه الرسمي على تويتر: "نحمد الله أن أكرمنا بحلول عيد الفطر المبارك بعد أن منَّ علينا بصيام شهر رمضان وقيامه". وأضاف -حفظه الله-: "‏نرى الأمل في قادم أيامنا متحلين بالعزم والإيجابية؛ لنتجاوز كل بلاء. ونسأل الله أن يعيده علينا وعلى العالم أجمع ونحن أعز شأنًا، وأحسن حالاً. ‏وكل عام وأنتم بخير".

24 مايو 2020 - 1 شوّال 1441
10:26 PM
اخر تعديل
24 مايو 2020 - 1 شوّال 1441
11:13 PM

خادم الحرمين مغرداً : نرى الأمل في قادم أيامنا متحلين بالعزم والإيجابية .. وكل عام وأنتم بخير

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
20
29,283

قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- في تغريدة من حسابه الرسمي على تويتر: "نحمد الله أن أكرمنا بحلول عيد الفطر المبارك بعد أن منَّ علينا بصيام شهر رمضان وقيامه". وأضاف -حفظه الله-: "‏نرى الأمل في قادم أيامنا متحلين بالعزم والإيجابية؛ لنتجاوز كل بلاء. ونسأل الله أن يعيده علينا وعلى العالم أجمع ونحن أعز شأنًا، وأحسن حالاً. ‏وكل عام وأنتم بخير".

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,490
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,718
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,783
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,566

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

هؤلاء أحق بالزكاة

هؤلاء أحق بالزكاة

أحمد عجب
(بوب كورن) ليلة العيد في منزلك

(بوب كورن) ليلة العيد في منزلك

حسن آل عمير
بين أبي قحط ومرزوقة

بين أبي قحط ومرزوقة

جمعان الكرت
صنبور ماء نقي

صنبور ماء نقي

حمد خالد العرق
ليست كل المدن روما..!

ليست كل المدن روما..!

عبدالسلام المشيطي
السنة الكبيسة..!!

السنة الكبيسة..!!

محمد الصيـعري
هل نجحت (الصحة) في احتواء كوفيد 19؟

هل نجحت (الصحة) في احتواء كوفيد 19؟

عبدالغني الشيخ
لوحة سعودية زاهية في الولاء والطاعة

لوحة سعودية زاهية في الولاء والطاعة

علي آل شرمة
المتحدث الرسمي.. اللوحة الجميلة

المتحدث الرسمي.. اللوحة الجميلة

عبدالسلام المشيطي
الأُسر المنتجة وصنع الكمامات

الأُسر المنتجة وصنع الكمامات

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة