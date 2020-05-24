قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- في تغريدة من حسابه الرسمي على تويتر: "نحمد الله أن أكرمنا بحلول عيد الفطر المبارك بعد أن منَّ علينا بصيام شهر رمضان وقيامه". وأضاف -حفظه الله-: "نرى الأمل في قادم أيامنا متحلين بالعزم والإيجابية؛ لنتجاوز كل بلاء. ونسأل الله أن يعيده علينا وعلى العالم أجمع ونحن أعز شأنًا، وأحسن حالاً. وكل عام وأنتم بخير".
خادم الحرمين مغرداً : نرى الأمل في قادم أيامنا متحلين بالعزم والإيجابية .. وكل عام وأنتم بخير
قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- في تغريدة من حسابه الرسمي على تويتر: "نحمد الله أن أكرمنا بحلول عيد الفطر المبارك بعد أن منَّ علينا بصيام شهر رمضان وقيامه". وأضاف -حفظه الله-: "نرى الأمل في قادم أيامنا متحلين بالعزم والإيجابية؛ لنتجاوز كل بلاء. ونسأل الله أن يعيده علينا وعلى العالم أجمع ونحن أعز شأنًا، وأحسن حالاً. وكل عام وأنتم بخير".
خادم الحرمين مغرداً : نرى الأمل في قادم أيامنا متحلين بالعزم والإيجابية .. وكل عام وأنتم بخير
قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- في تغريدة من حسابه الرسمي على تويتر: "نحمد الله أن أكرمنا بحلول عيد الفطر المبارك بعد أن منَّ علينا بصيام شهر رمضان وقيامه". وأضاف -حفظه الله-: "نرى الأمل في قادم أيامنا متحلين بالعزم والإيجابية؛ لنتجاوز كل بلاء. ونسأل الله أن يعيده علينا وعلى العالم أجمع ونحن أعز شأنًا، وأحسن حالاً. وكل عام وأنتم بخير".