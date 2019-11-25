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مجدداً.. "مدني جازان" يحذر من أمطار رعدية ورياح نشطة

دعت المديرية إلى أخذ الحيطة وعدم الاقتراب من تجمعات المياه

جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان دعوتها للجميع بأخذ الحيطة والحذر؛ وذلك لورود تنبيه من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة يشير لتعرض المنطقة لنشاط رياح سطحية وشبه انعدام في الرؤية، وهطول أمطار ما بين المتوسطة والغزيرة.

وأهابت المديرية بالجميع لأخذ الحيطة والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات ومنها عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه أو المجازفة بالأرواح ودخول الأودية، والمخاطرة بقطع مياه السيول.

وأكدت مديرية الدفاع المدني بجازان أنها اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناءً لما يرد من المستجدات والتغيرات في الحالة الجوية.

مدني جازان أمطار حالة الطقس الأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مجدداً.. "مدني جازان" يحذر من أمطار رعدية ورياح نشطة
سبق

جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان دعوتها للجميع بأخذ الحيطة والحذر؛ وذلك لورود تنبيه من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة يشير لتعرض المنطقة لنشاط رياح سطحية وشبه انعدام في الرؤية، وهطول أمطار ما بين المتوسطة والغزيرة.

وأهابت المديرية بالجميع لأخذ الحيطة والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات ومنها عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه أو المجازفة بالأرواح ودخول الأودية، والمخاطرة بقطع مياه السيول.

وأكدت مديرية الدفاع المدني بجازان أنها اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناءً لما يرد من المستجدات والتغيرات في الحالة الجوية.

25 نوفمبر 2019 - 28 ربيع الأول 1441
03:17 PM

مجدداً.. "مدني جازان" يحذر من أمطار رعدية ورياح نشطة

دعت المديرية إلى أخذ الحيطة وعدم الاقتراب من تجمعات المياه

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
1
1,941

جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان دعوتها للجميع بأخذ الحيطة والحذر؛ وذلك لورود تنبيه من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة يشير لتعرض المنطقة لنشاط رياح سطحية وشبه انعدام في الرؤية، وهطول أمطار ما بين المتوسطة والغزيرة.

وأهابت المديرية بالجميع لأخذ الحيطة والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات ومنها عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه أو المجازفة بالأرواح ودخول الأودية، والمخاطرة بقطع مياه السيول.

وأكدت مديرية الدفاع المدني بجازان أنها اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناءً لما يرد من المستجدات والتغيرات في الحالة الجوية.

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