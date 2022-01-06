كشفت الإدارة العامة للمرور عن إمكانية التقدّم للحصول على رخصة الأجرة العامة للسيدات في 18 مدرسة لتعليم القيادة بمختلف مناطق ومحافظات المملكة.
"المرور": رخصة الأجرة للسيدات متاحة في 18 مدرسة لتعليم القيادة
على مستوى مختلف المناطق والمحافظات في المملكة
كشفت الإدارة العامة للمرور عن إمكانية التقدّم للحصول على رخصة الأجرة العامة للسيدات في 18 مدرسة لتعليم القيادة بمختلف مناطق ومحافظات المملكة.
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"المرور": رخصة الأجرة للسيدات متاحة في 18 مدرسة لتعليم القيادةهادي العصيمي سبق 2022-01-06
06 يناير 2022 - 3 جمادى الآخر 1443
04:00 PM
اخر تعديل
06 يناير 2022 - 3 جمادى الآخر 1443
07:32 PM
"المرور": رخصة الأجرة للسيدات متاحة في 18 مدرسة لتعليم القيادة
على مستوى مختلف المناطق والمحافظات في المملكة
كشفت الإدارة العامة للمرور عن إمكانية التقدّم للحصول على رخصة الأجرة العامة للسيدات في 18 مدرسة لتعليم القيادة بمختلف مناطق ومحافظات المملكة.
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142 مليون ..
20 أكتوبر
14,288
201,250 سيارة ..
05 يوليو
13,288
38 مليار ..
23 يوليو
14,705
2.5 مليار ..
30 يناير
15,615
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