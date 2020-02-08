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إجلاء 9 أشخاص إثر اندلاع حريق بـ"مدائن الفهد" جنوب جدة

فرق الإنقاذ اقتحمت المبنى وأنقذتهم عن طريق السلالم اليدوية

أجلت فرق الدفاع المدني بمحافظة جدة اليوم تسع حالات كانت محتجزة داخل مبنى بحي مدائن الفهد جنوب المحافظة، وذلك بعد اقتحام فرق الإنقاذ وإجلائهم عن طريق السلالم اليدوية وهم بصحة جيدة.

وأوضح ‏المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني أنه عند الساعة (13:38) تم الإبلاغ لدى مركز جنوب 2 عن اندلاع حريق في منزل بحي مدائن الفهد.

وبوصول الفرق للموقع، اتضح أن الحالة عبارة عن حريق في شقة بالدور الأرضي لعمارة مكونة من ثلاثة أدوار ووجود احتجاز وقامت فرق الإنقاذ باقتحام المبنى وإخراج المحتجزين.

جدة حي مدائن الفهد اندلاع حريق

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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إجلاء 9 أشخاص إثر اندلاع حريق بـ"مدائن الفهد" جنوب جدة
سبق

أجلت فرق الدفاع المدني بمحافظة جدة اليوم تسع حالات كانت محتجزة داخل مبنى بحي مدائن الفهد جنوب المحافظة، وذلك بعد اقتحام فرق الإنقاذ وإجلائهم عن طريق السلالم اليدوية وهم بصحة جيدة.

وأوضح ‏المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني أنه عند الساعة (13:38) تم الإبلاغ لدى مركز جنوب 2 عن اندلاع حريق في منزل بحي مدائن الفهد.

وبوصول الفرق للموقع، اتضح أن الحالة عبارة عن حريق في شقة بالدور الأرضي لعمارة مكونة من ثلاثة أدوار ووجود احتجاز وقامت فرق الإنقاذ باقتحام المبنى وإخراج المحتجزين.

08 فبراير 2020 - 14 جمادى الآخر 1441
10:06 PM

إجلاء 9 أشخاص إثر اندلاع حريق بـ"مدائن الفهد" جنوب جدة

فرق الإنقاذ اقتحمت المبنى وأنقذتهم عن طريق السلالم اليدوية

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
0
1,075

أجلت فرق الدفاع المدني بمحافظة جدة اليوم تسع حالات كانت محتجزة داخل مبنى بحي مدائن الفهد جنوب المحافظة، وذلك بعد اقتحام فرق الإنقاذ وإجلائهم عن طريق السلالم اليدوية وهم بصحة جيدة.

وأوضح ‏المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني أنه عند الساعة (13:38) تم الإبلاغ لدى مركز جنوب 2 عن اندلاع حريق في منزل بحي مدائن الفهد.

وبوصول الفرق للموقع، اتضح أن الحالة عبارة عن حريق في شقة بالدور الأرضي لعمارة مكونة من ثلاثة أدوار ووجود احتجاز وقامت فرق الإنقاذ باقتحام المبنى وإخراج المحتجزين.

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