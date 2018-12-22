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"الأرصاد": يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على شرق المملكة ووسطها

ضباب في الصباح الباكر على جازان وعسير والباحة والشمالية والجوف

توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على شرق المملكة ووسطها، وتبدأ بالانخفاض التدريجي على جنوب المملكة يصاحب ذلك نشاطٌ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، ولا يُستبعد تكوُّن الضباب في الصباح الباكر على: جازان، عسير، الباحة، ومرتفعات مكة المكرّمة، وأجزاءٍ من الحدود الشمالية والجوف، كما أن الفرصة مهيّأة لهطول أمطار متفرقة على سواحل جازان.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط بسرعة 25 - 50 كم/ساعة، وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجياً إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 20 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف؛ قد يصل إلى ثلاثة أمتار على الجزأين الشمالي والأوسط، ومن متر إلى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزأين الشمالي والأوسط ومتوسط الموج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 25 - 50 كم/ساعة، وجنوبية، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على شرق المملكة ووسطها
سبق

توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على شرق المملكة ووسطها، وتبدأ بالانخفاض التدريجي على جنوب المملكة يصاحب ذلك نشاطٌ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، ولا يُستبعد تكوُّن الضباب في الصباح الباكر على: جازان، عسير، الباحة، ومرتفعات مكة المكرّمة، وأجزاءٍ من الحدود الشمالية والجوف، كما أن الفرصة مهيّأة لهطول أمطار متفرقة على سواحل جازان.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط بسرعة 25 - 50 كم/ساعة، وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجياً إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 20 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف؛ قد يصل إلى ثلاثة أمتار على الجزأين الشمالي والأوسط، ومن متر إلى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزأين الشمالي والأوسط ومتوسط الموج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 25 - 50 كم/ساعة، وجنوبية، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

22 ديسمبر 2021 - 18 جمادى الأول 1443
08:19 AM

"الأرصاد": يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على شرق المملكة ووسطها

ضباب في الصباح الباكر على جازان وعسير والباحة والشمالية والجوف

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على شرق المملكة ووسطها، وتبدأ بالانخفاض التدريجي على جنوب المملكة يصاحب ذلك نشاطٌ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، ولا يُستبعد تكوُّن الضباب في الصباح الباكر على: جازان، عسير، الباحة، ومرتفعات مكة المكرّمة، وأجزاءٍ من الحدود الشمالية والجوف، كما أن الفرصة مهيّأة لهطول أمطار متفرقة على سواحل جازان.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط بسرعة 25 - 50 كم/ساعة، وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجياً إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 20 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف؛ قد يصل إلى ثلاثة أمتار على الجزأين الشمالي والأوسط، ومن متر إلى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزأين الشمالي والأوسط ومتوسط الموج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 25 - 50 كم/ساعة، وجنوبية، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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