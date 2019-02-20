جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز: 9 فائزين في الدورة التاسعة لعام 2021

سيتم تكريمهم في حفل خاص برعاية خادم الحرمين الشريفين في 20 مارس المقبل

أعلنت جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي، اليوم الأحد، عن فوز 9 جهات وأفراد في الدورة التاسعة من الجائزة لعام 2021م، مبينةً أنه سيتم تكريمهم في حفل خاص بمدينة الرياض، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- يوم الأحد 17 شعبان 1443هـ الموافق 20 مارس 2022م.

وأوضح الأمين العام للجائزة الدكتور فهد المغلوث أن لجان الاختيار للأعمال المقدمة للدورة التاسعة من الجائزة اجتمعت على مدار ٣ أشهر لاختيار الفائزين، وقامت بزياراتٍ ميدانية حول المملكة، للوقوف على الأعمال المترشحة وتقييمها واختيار الأعمال الفائزة في فروع الجائزة الستة.

وأضاف الدكتور المغلوث أن لجان اختيار الفائزين توصلت بعد مناقشات مستفيضة، إلى فوز 9 جهات وأفراد بالدورة التاسعة من الجائزة، حيث فاز في فرع التميز في الإنجاز الوطني مناصفةً، وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن "برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة"، ووزارة الداخلية، عن "مركز العمليات الأمنية ٩١١".

كما فاز في فرع التميز في الوقف الإسلامي مناصفةً، أوقاف صالح عبدالعزيز الراجحي عن "وقف القطاع الزراعي"، وجامعة الملك عبدالعزيز عن "الوقف العلمي بجامعة الملك عبدالعزيز"، وفاز في الفرع الثالث فرع التميز في برامج العمل الاجتماعي مناصفةً، جمعية مأوى للخدمات الاجتماعية عن "برنامج خدمة بناء المساكن للأسر الأشد حاجة"، ومركز دُلَّني للأعمال عن "برنامج تأهيل وتمكين الأسر المنتجة".

ونال الشيخ محمد بن إبراهيم الخضير الفوز في فرع التميز لرواد العمل الاجتماعي؛ نظير اهتمامه في نشر العلم والتعليم وتميزه في دعم الأعمال الخيرية لستة عقود، كما فازت شركة بن قريعة القابضة بالفرع الخامس الخاص بالمسؤولية الاجتماعية للشركات، وذلك عن برنامج "أعمال خيرية اجتماعية للأفراد وقطاعات متنوعة".

وفي الفرع السادس الذي أطلق للمرة الأولى خلال الدورة الحالية وهو فرع الاستدامة البيئية، وفازت فيه الجمعية الخيرية لخدمات المياه الصالحة للشرب (إرواء) عن "برنامج إنشاء محطات تحلية المياه في المناطق الأشد احتياجاً داخل المملكة العربية السعودية".

وعبَّر الأمين العام لجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي، عن شكره لأعضاء وعضوات مجلس الأمناء واللجنة التنفيذية للجائزة، على دعمهم لأنشطة الجائزة، كما قدم تهانيه للفائزين بالدورة التاسعة من الجائزة، وكذلك شكره للجان الاختيار وكل من ساهم في إنجاح هذا الدورة من الجائزة.

يشار إلى أن الدورة التاسعة من جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي، انطلقت في ربيع الأول الماضي الموافق لشهر أكتوبر الماضي، تحت عنوان "العمل الاجتماعي في تنمية المناطق الطرفية"؛ وذلك بهدف توجيه الجهات المترشحة للتوجه لخدمة المناطق الطرفية كلٌ حسب استطاعته وإمكانياته، بما يسهم في دعم وتشجيع وتحفيز رواد العمل الاجتماعي في المناطق الطرفية.

كما استحدثت الجائزة خلال الدورة التاسعة فرعاً جديداً تحت مسمى "الاستدامة البيئية"، إضافة إلى فروع الجائزة الخمسة، بهدف المحافظة على التوازن البيئي، لا سيما في الوقت الذي أصبح كوكب الأرض مهدداً بالتلوث والانبعاثات الضارة التي ستؤثر عليه سلباً.