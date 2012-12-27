أكد مقيم من الجنسية الآسيوية بعد تلقيه لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا عدم تخوُّفه من اللقاح بعد أن رأى ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، يتلقاه أمس. وتحدث المقيم لقناة العربية، ودعا الجميع لسرعة التسجيل لتلقي اللقاح، وعدم التخوف منه. الجدير بالذكر أن التطعيم باللقاح يتم حاليًا في الرياض وجدة لمن هم ضمن المرحلة الأولى، كما سيتم افتتاح مراكز للقاح في باقي المناطق.

مقيم آسيوي: لا داعي للخوف من لقاح كورونا.. شاهدنا ولي العهد يتلقاه هادي العصيمي سبق 2020-12-27 أكد مقيم من الجنسية الآسيوية بعد تلقيه لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا عدم تخوُّفه من اللقاح بعد أن رأى ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، يتلقاه أمس.



وتحدث المقيم لقناة العربية، ودعا الجميع لسرعة التسجيل لتلقي اللقاح، وعدم التخوف منه.



الجدير بالذكر أن التطعيم باللقاح يتم حاليًا في الرياض وجدة لمن هم ضمن المرحلة الأولى، كما سيتم افتتاح مراكز للقاح في باقي المناطق.

27 ديسمبر 2020 - 12 جمادى الأول 1442 01:59 AM

مقيم آسيوي: لا داعي للخوف من لقاح كورونا.. شاهدنا ولي العهد يتلقاه بعد تلقيه لقاح فايزر المضاد للفيروس.. داعيًا الجميع إلى سرعة التسجيل





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أكد مقيم من الجنسية الآسيوية بعد تلقيه لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا عدم تخوُّفه من اللقاح بعد أن رأى ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، يتلقاه أمس.



وتحدث المقيم لقناة العربية، ودعا الجميع لسرعة التسجيل لتلقي اللقاح، وعدم التخوف منه.



الجدير بالذكر أن التطعيم باللقاح يتم حاليًا في الرياض وجدة لمن هم ضمن المرحلة الأولى، كما سيتم افتتاح مراكز للقاح في باقي المناطق.