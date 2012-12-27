النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مقيم آسيوي: لا داعي للخوف من لقاح كورونا.. شاهدنا ولي العهد يتلقاه

بعد تلقيه لقاح فايزر المضاد للفيروس.. داعيًا الجميع إلى سرعة التسجيل

أكد مقيم من الجنسية الآسيوية بعد تلقيه لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا عدم تخوُّفه من اللقاح بعد أن رأى ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، يتلقاه أمس.

وتحدث المقيم لقناة العربية، ودعا الجميع لسرعة التسجيل لتلقي اللقاح، وعدم التخوف منه.

الجدير بالذكر أن التطعيم باللقاح يتم حاليًا في الرياض وجدة لمن هم ضمن المرحلة الأولى، كما سيتم افتتاح مراكز للقاح في باقي المناطق.

لقاح كورونا ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مقيم آسيوي: لا داعي للخوف من لقاح كورونا.. شاهدنا ولي العهد يتلقاه
سبق

أكد مقيم من الجنسية الآسيوية بعد تلقيه لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا عدم تخوُّفه من اللقاح بعد أن رأى ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، يتلقاه أمس.

وتحدث المقيم لقناة العربية، ودعا الجميع لسرعة التسجيل لتلقي اللقاح، وعدم التخوف منه.

الجدير بالذكر أن التطعيم باللقاح يتم حاليًا في الرياض وجدة لمن هم ضمن المرحلة الأولى، كما سيتم افتتاح مراكز للقاح في باقي المناطق.

27 ديسمبر 2020 - 12 جمادى الأول 1442
01:59 AM

مقيم آسيوي: لا داعي للخوف من لقاح كورونا.. شاهدنا ولي العهد يتلقاه

بعد تلقيه لقاح فايزر المضاد للفيروس.. داعيًا الجميع إلى سرعة التسجيل

A A A
هادي العصيمي - جدة
0
413

أكد مقيم من الجنسية الآسيوية بعد تلقيه لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا عدم تخوُّفه من اللقاح بعد أن رأى ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، يتلقاه أمس.

وتحدث المقيم لقناة العربية، ودعا الجميع لسرعة التسجيل لتلقي اللقاح، وعدم التخوف منه.

الجدير بالذكر أن التطعيم باللقاح يتم حاليًا في الرياض وجدة لمن هم ضمن المرحلة الأولى، كما سيتم افتتاح مراكز للقاح في باقي المناطق.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,859
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,711
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,957
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,323

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

المحزم المليان

المحزم المليان

حسن آل عمير
وباء الشائعات يستهدف لقاح كورونا

وباء الشائعات يستهدف لقاح كورونا

علي آل شرمة
التطوُّر علامة حيوية

التطوُّر علامة حيوية

مها الجبر
عض قلبي ولا تعض راتبي!

عض قلبي ولا تعض راتبي!

عبدالغني الشيخ
لغة القرآن.. علامات مبشِّرة

لغة القرآن.. علامات مبشِّرة

عبدالرحمن المرشد
لغتنا العربية.. هي هويتنا

لغتنا العربية.. هي هويتنا

غسان محمد عسيلان
المال يتحوَّل إلى كل شيء!!

المال يتحوَّل إلى كل شيء!!

عبدالمحسن الحارثي
السعودية الأولى في حقوق الإنسان!!

السعودية الأولى في حقوق الإنسان!!

صالح مطر الغامدي
ناصح وموجِّه بملابس النوم..!!

ناصح وموجِّه بملابس النوم..!!

حسن آل عمير
حراك ثقافي واسع ينقل السعودية للعالمية

حراك ثقافي واسع ينقل السعودية للعالمية

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة