الحصيني يبشر بالهطولات ويتوقع انخفاضًا في الحرارة من 3 لـ4 درجات

قال: رياح مغبرة من متوسطة لشبه قوية على أجزاء من الشرقية والغربية

تَوقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، اليوم الاثنين بإذن الله، أن يطرأ تحسّن في درجة الحرارة، بانخفاض طفيف من "3" لـ"4" درجات عن الأيام الماضية.

وقال الحصيني: أمطار من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير والباحة والإمارات وعمان واليمن.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: ‏رياح مغبرة من متوسطة لشبه قوية على أجزاء من الشرقية والغربية؛ إلا أن يصرفها الله.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- نشاطًا للرياح السطحية مع طقس شديد الحرارة على مناطق شرق المملكة وأجزاء من الوسطى، تشمل الأجزاء الشرقية والجنوبية من وسط المملكة، تمتد حتى مناطق (نجران، مكة المكرمة)، وسماء غائمة جزئيًّا على معظم مناطق المملكة، مع فرصة لهطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق: (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة).