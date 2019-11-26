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اليوم.. "الفيصل" يزور الطائف وميسان والمويه ويترأس اجتماعات المجالس المحلية

يستعرض مشاريع التنمية بكل منها ويلتقي عددًا من الأهالي ويستمع لمطالبهم

يبدأ مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بعد عصر اليوم الثلاثاء، جولاته على عدد من محافظات المنطقة التي تشمل "الطائف، ميسان، الموية".
ويرأس أمير منطقة مكة المكرمة، مساء اليوم، اجتماعات المجالس المحلية لهذه المحافظات؛ حيث يستعرض مشاريع التنمية فيها، كما يلتقي عددًا من الأهالي ويستمع لمطالبهم.
ويواصل أمير منطقة مكة المكرمة، جولته صباح غد الأربعاء، لمحافظات المنطقة (الخرمة، وتربة، ورنية).
واعتاد الأمير خالد الفيصل؛ منذ توليه إمارة مكة، زيارة المحافظات التابعة للمنطقة، ويرأس في كل محافظة اجتماعات المجلس المحلي، ويستمع إلى تقرير شامل عن المشاريع المنفذة والجاري تنفيذها والمتعثرة، ويبحث عن أسباب التعثر لإيجاد الحلول لها.
ويحرص أمير منطقة مكة المكرمة، خلال زيارته للمحافظات في كل عام، على اصطحاب مديري عموم الإدارات الحكومية في المنطقة؛ بهدف فتح التواصل المباشر بين مسؤولي الإدارات وأهالي المحافظات.

مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد الفيصل يزور الطائف اجتماعات المجالس المحلية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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اليوم.. "الفيصل" يزور الطائف وميسان والمويه ويترأس اجتماعات المجالس المحلية
سبق

يبدأ مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بعد عصر اليوم الثلاثاء، جولاته على عدد من محافظات المنطقة التي تشمل "الطائف، ميسان، الموية".
ويرأس أمير منطقة مكة المكرمة، مساء اليوم، اجتماعات المجالس المحلية لهذه المحافظات؛ حيث يستعرض مشاريع التنمية فيها، كما يلتقي عددًا من الأهالي ويستمع لمطالبهم.
ويواصل أمير منطقة مكة المكرمة، جولته صباح غد الأربعاء، لمحافظات المنطقة (الخرمة، وتربة، ورنية).
واعتاد الأمير خالد الفيصل؛ منذ توليه إمارة مكة، زيارة المحافظات التابعة للمنطقة، ويرأس في كل محافظة اجتماعات المجلس المحلي، ويستمع إلى تقرير شامل عن المشاريع المنفذة والجاري تنفيذها والمتعثرة، ويبحث عن أسباب التعثر لإيجاد الحلول لها.
ويحرص أمير منطقة مكة المكرمة، خلال زيارته للمحافظات في كل عام، على اصطحاب مديري عموم الإدارات الحكومية في المنطقة؛ بهدف فتح التواصل المباشر بين مسؤولي الإدارات وأهالي المحافظات.

26 نوفمبر 2019 - 29 ربيع الأول 1441
01:17 PM

اليوم.. "الفيصل" يزور الطائف وميسان والمويه ويترأس اجتماعات المجالس المحلية

يستعرض مشاريع التنمية بكل منها ويلتقي عددًا من الأهالي ويستمع لمطالبهم

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متعب البقمي - الطائف
4
2,944

يبدأ مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بعد عصر اليوم الثلاثاء، جولاته على عدد من محافظات المنطقة التي تشمل "الطائف، ميسان، الموية".
ويرأس أمير منطقة مكة المكرمة، مساء اليوم، اجتماعات المجالس المحلية لهذه المحافظات؛ حيث يستعرض مشاريع التنمية فيها، كما يلتقي عددًا من الأهالي ويستمع لمطالبهم.
ويواصل أمير منطقة مكة المكرمة، جولته صباح غد الأربعاء، لمحافظات المنطقة (الخرمة، وتربة، ورنية).
واعتاد الأمير خالد الفيصل؛ منذ توليه إمارة مكة، زيارة المحافظات التابعة للمنطقة، ويرأس في كل محافظة اجتماعات المجلس المحلي، ويستمع إلى تقرير شامل عن المشاريع المنفذة والجاري تنفيذها والمتعثرة، ويبحث عن أسباب التعثر لإيجاد الحلول لها.
ويحرص أمير منطقة مكة المكرمة، خلال زيارته للمحافظات في كل عام، على اصطحاب مديري عموم الإدارات الحكومية في المنطقة؛ بهدف فتح التواصل المباشر بين مسؤولي الإدارات وأهالي المحافظات.

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