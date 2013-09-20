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"إغاثي" الملك باليمن.. دورات طبية في عدن و7200 كرتون تمر بشبوة والمهرة

دعم 53 ألف مستفيد من مشروع خدمات الرعاية الصحية الأولية وإدارة حالات سوء التغذية

نظم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم فعاليات دورة التشخيص المجهري لمرض الملاريا لفنيي المختبرات بمحافظة عدن، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، وذلك بالتعاون مع البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا بوزارة الصحة العامة اليمنية ومنظمة الصحة العالمية.

وتستهدف الدورة 21 متدربًا "فني مختبر" من المحافظات اليمنية يتم خلالها إعطاء المعلومات النظرية والعملية في جودة تشخيص الملاريا، بالإضافة إلى الفحص السريع وتأهيل المستفيدين من الدورة كمدربين لفنيي المختبرات في محافظاتهم ونقطة تواصل مع البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا.

وقال مدير البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا الدكتور ياسر عبدالله: "إن هذه الدورة تأتي في إطار الدعم المستمر من مركز الملك سلمان للإغاثة لمكافحة مرض الملاريا في اليمن خاصة مع الانتشار الواسع للمرض في خضم التغيرات المناخية وتضرر النازحين من أمراض الحميات بدرجة رئيسة، مشيرًا إلى أن الدورة ستساعد فنيي المختبرات في تحديث معلوماتهم التشخيصية في مكافحة الملاريا".

كما واصل المركز مشروع تعزيز خدمات الرعاية الصحية الأولية وإدارة حالات سوء التغذية في اليمن تقديم خدماته الطبية والتغذية للمستفيدين، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

واستفاد من المشروع خلال شهر أغسطس 2021م، 53477 مستفيدًا، شكلت نسبة الذكور منهم 34.3% بينما شكلت نسبة الإناث 65.7%.

يذكر أن المشروع يعمل على تقديم خدمات فحص ومعالجة حالات سوء التغذية لدى الأطفال والرضع والأمهات الحوامل والمرضعات، بما في ذلك الصحة المجتمعية المتضمنة للتشخيص المبدئي للأمراض العامة لجميع الفئات العمرية وتقديم العلاج المناسب لها.

ويأتي ذلك ضمن المشاريع التي تقدمها المملكة، ممثلة بالمركز للتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق في ظل الأزمنة الإنسانية الراهنة التي يمر بها.

إلى هذا وزع المركز أمس 4.200 كرتون من التمر للنازحين والأسر الأكثر احتياجا في مديريتي بيحان وعين بمحافظة شبوة اليمنية، استفاد منها 4.200 أسرة. كما وزع 3.000 كرتون من التمر للنازحين والأسر الأكثر احتياجًا في مديريتي سيحوت والمسيلة بمحافظة المهرة اليمنية، استفاد منها 3.000 أسرة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"إغاثي" الملك باليمن.. دورات طبية في عدن و7200 كرتون تمر بشبوة والمهرة
سبق

نظم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم فعاليات دورة التشخيص المجهري لمرض الملاريا لفنيي المختبرات بمحافظة عدن، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، وذلك بالتعاون مع البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا بوزارة الصحة العامة اليمنية ومنظمة الصحة العالمية.

وتستهدف الدورة 21 متدربًا "فني مختبر" من المحافظات اليمنية يتم خلالها إعطاء المعلومات النظرية والعملية في جودة تشخيص الملاريا، بالإضافة إلى الفحص السريع وتأهيل المستفيدين من الدورة كمدربين لفنيي المختبرات في محافظاتهم ونقطة تواصل مع البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا.

وقال مدير البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا الدكتور ياسر عبدالله: "إن هذه الدورة تأتي في إطار الدعم المستمر من مركز الملك سلمان للإغاثة لمكافحة مرض الملاريا في اليمن خاصة مع الانتشار الواسع للمرض في خضم التغيرات المناخية وتضرر النازحين من أمراض الحميات بدرجة رئيسة، مشيرًا إلى أن الدورة ستساعد فنيي المختبرات في تحديث معلوماتهم التشخيصية في مكافحة الملاريا".

كما واصل المركز مشروع تعزيز خدمات الرعاية الصحية الأولية وإدارة حالات سوء التغذية في اليمن تقديم خدماته الطبية والتغذية للمستفيدين، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

واستفاد من المشروع خلال شهر أغسطس 2021م، 53477 مستفيدًا، شكلت نسبة الذكور منهم 34.3% بينما شكلت نسبة الإناث 65.7%.

يذكر أن المشروع يعمل على تقديم خدمات فحص ومعالجة حالات سوء التغذية لدى الأطفال والرضع والأمهات الحوامل والمرضعات، بما في ذلك الصحة المجتمعية المتضمنة للتشخيص المبدئي للأمراض العامة لجميع الفئات العمرية وتقديم العلاج المناسب لها.

ويأتي ذلك ضمن المشاريع التي تقدمها المملكة، ممثلة بالمركز للتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق في ظل الأزمنة الإنسانية الراهنة التي يمر بها.

إلى هذا وزع المركز أمس 4.200 كرتون من التمر للنازحين والأسر الأكثر احتياجا في مديريتي بيحان وعين بمحافظة شبوة اليمنية، استفاد منها 4.200 أسرة. كما وزع 3.000 كرتون من التمر للنازحين والأسر الأكثر احتياجًا في مديريتي سيحوت والمسيلة بمحافظة المهرة اليمنية، استفاد منها 3.000 أسرة.

20 سبتمبر 2021 - 13 صفر 1443
05:45 PM

"إغاثي" الملك باليمن.. دورات طبية في عدن و7200 كرتون تمر بشبوة والمهرة

دعم 53 ألف مستفيد من مشروع خدمات الرعاية الصحية الأولية وإدارة حالات سوء التغذية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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نظم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم فعاليات دورة التشخيص المجهري لمرض الملاريا لفنيي المختبرات بمحافظة عدن، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، وذلك بالتعاون مع البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا بوزارة الصحة العامة اليمنية ومنظمة الصحة العالمية.

وتستهدف الدورة 21 متدربًا "فني مختبر" من المحافظات اليمنية يتم خلالها إعطاء المعلومات النظرية والعملية في جودة تشخيص الملاريا، بالإضافة إلى الفحص السريع وتأهيل المستفيدين من الدورة كمدربين لفنيي المختبرات في محافظاتهم ونقطة تواصل مع البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا.

وقال مدير البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا الدكتور ياسر عبدالله: "إن هذه الدورة تأتي في إطار الدعم المستمر من مركز الملك سلمان للإغاثة لمكافحة مرض الملاريا في اليمن خاصة مع الانتشار الواسع للمرض في خضم التغيرات المناخية وتضرر النازحين من أمراض الحميات بدرجة رئيسة، مشيرًا إلى أن الدورة ستساعد فنيي المختبرات في تحديث معلوماتهم التشخيصية في مكافحة الملاريا".

كما واصل المركز مشروع تعزيز خدمات الرعاية الصحية الأولية وإدارة حالات سوء التغذية في اليمن تقديم خدماته الطبية والتغذية للمستفيدين، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

واستفاد من المشروع خلال شهر أغسطس 2021م، 53477 مستفيدًا، شكلت نسبة الذكور منهم 34.3% بينما شكلت نسبة الإناث 65.7%.

يذكر أن المشروع يعمل على تقديم خدمات فحص ومعالجة حالات سوء التغذية لدى الأطفال والرضع والأمهات الحوامل والمرضعات، بما في ذلك الصحة المجتمعية المتضمنة للتشخيص المبدئي للأمراض العامة لجميع الفئات العمرية وتقديم العلاج المناسب لها.

ويأتي ذلك ضمن المشاريع التي تقدمها المملكة، ممثلة بالمركز للتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق في ظل الأزمنة الإنسانية الراهنة التي يمر بها.

إلى هذا وزع المركز أمس 4.200 كرتون من التمر للنازحين والأسر الأكثر احتياجا في مديريتي بيحان وعين بمحافظة شبوة اليمنية، استفاد منها 4.200 أسرة. كما وزع 3.000 كرتون من التمر للنازحين والأسر الأكثر احتياجًا في مديريتي سيحوت والمسيلة بمحافظة المهرة اليمنية، استفاد منها 3.000 أسرة.

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