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مصر.. انفجار خط أنابيب الغاز في سيناء

شهود رأوا ألسنة لهب ودخان كثيف

نقلت "رويترز" عن شهود عيان أن انفجارًا ضرب خط أنابيب الغاز العريش القنطرة شمال شبه جزيرة سيناء المصرية، اليوم (الخميس).

وذكر الشهود أن ألسنة اللهب وأعمدة الدخان الكثيف تصاعدت من خط الأنابيب.

ولم يتضح بعد حجم الضرر الذي لحق بخط الأنابيب.

مصر

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مصر.. انفجار خط أنابيب الغاز في سيناء
سبق

نقلت "رويترز" عن شهود عيان أن انفجارًا ضرب خط أنابيب الغاز العريش القنطرة شمال شبه جزيرة سيناء المصرية، اليوم (الخميس).

وذكر الشهود أن ألسنة اللهب وأعمدة الدخان الكثيف تصاعدت من خط الأنابيب.

ولم يتضح بعد حجم الضرر الذي لحق بخط الأنابيب.

19 نوفمبر 2020 - 4 ربيع الآخر 1442
09:00 PM

مصر.. انفجار خط أنابيب الغاز في سيناء

شهود رأوا ألسنة لهب ودخان كثيف

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نقلت "رويترز" عن شهود عيان أن انفجارًا ضرب خط أنابيب الغاز العريش القنطرة شمال شبه جزيرة سيناء المصرية، اليوم (الخميس).

وذكر الشهود أن ألسنة اللهب وأعمدة الدخان الكثيف تصاعدت من خط الأنابيب.

ولم يتضح بعد حجم الضرر الذي لحق بخط الأنابيب.

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