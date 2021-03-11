"صحي الجوازات" يقدم لقاح كورونا لمنسوبيه ضمن حملة "الوقاية أمان"

في إطار استمرار تنفيذ حملة وزارة الداخلية

يقدم المركز الصحي بالمديرية العامة للجوازات في الرياض لقاحات فيروس كورونا لمنسوبي ومنسوبات المديرية، وذلك في إطار استمرار تنفيذ حملة وزارة الداخلية "الوقاية أمان".

وتشرف الخدمات الطبية بوزارة الداخلية على تقديم لقاحات كورونا لمنسوبي ومنسوبات الوزارة والقطاعات الأمنية في مختلف مدن ومناطق المملكة، كما تنفذ زيارات ميدانية لمختلف القطاعات الأمنية، إضافة إلى التنسيق المستمر مع هذه القطاعات التي تقدم اللقاحات في المراكز الصحية التابعة لها.

واشتملت حملة "الوقاية أمان" على تقديم رسائل مجتمعية توعوية وتثقيفية، وتوجيه رسائل مباشرة عن ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية حتى ما بعد أخذ اللقاح، إضافة إلى الهدف الرئيس منها بتقديم اللقاحات لمنسوبي ومنسوبات وزارة الداخلية والقطاعات الأمنية وذويهم.