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"نمشي".. أول منصة بالشرق الأوسط تنضم إلى تحالف الملابس العالمي

إضافة مركبات هجينة إلى أسطولها واعتماد المواد المعاد تدويرها للتغليف

أعلنت "نمشي"، المنصة الإلكترونية الأضخم في الشرق الأوسط لتجزئة منتجات الموضة والجمال، عن سلسلة من مبادرات المسؤولية الاجتماعية المستدامة؛ حيث أصبحت أول منصة لتجارة التجزئة في المنطقة تنضم إلى تحالف الملابس المستدامة العالمي (SAC) وتبدأ اعتماد المركبات الهجينة في أسطول التوصيل والشحن الخاص بها.

وبالتزامن مع الإعلان عن هذه المبادرات الجديدة؛ قال هادي بدري من "نمشي" إن منصة التجزئة تقوم في الآونة الأخيرة باختبار المركبات الهجينة، وستضيف مركبات صديقة للبيئة إلى أسطولها في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ضمن جهودها لتقليل الانبعاثات الكربونية.

وتشمل المبادرات الأخرى التي اتخذتها المنصة اعتمادها مواد تغليف معاد تدويرها من مصادر محلية، فضلاً عن تقليل الحشو المزدوج. كما ستوفر "نمشي" وجهة دائمة لخيارات الموضة والجمال المستدامة بهدف دعم العلامات التجارية الصديقة للبيئة، وتسهيل الأمر على العملاء الراغبين باتخاذ خيارات أكثر مسؤولية يومياً تجاه البيئة والمجتمع.

وبهذا الصدد، قال هادي بدري: "نفخر بأن نكون أول منصة إلكترونية للتجزئة في الشرق الأوسط تنضم إلى تحالف الملابس المستدامة العالمي (SAC)، وهو التحالف الرائد عالمياً لسلاسل التوريد المستدامة في مجال الأزياء والأحذية. وستمنحنا هذه الشراكة الأدوات اللازمة لتقييم أداء المنصة فيما يتعلق بالمعايير الرئيسية للاستدامة ورفع مستوى عملياتها لصالح العملاء والمجتمعات".

وأردف بدري: "تهدف نمشي لترك بصمةٍ وتأثير إيجابيين في مجتمعاتنا، وتسعى إلى الالتزام بدورها الريادي في تجارة التجزئة الإلكترونية المتخصصة في الأزياء والموضة في الشرق الأوسط، كما تأمل بأن تكون خطواتها ومبادراتها مصدر إلهامٍ لتجار التجزئة الآخرين في المنطقة للانضمام إلينا في تبنّي هذه التوجهات التي نوليها أهميةً كبرى".

ومن خلال عضويتها في التحالف، تنضم ’نمشي‘ إلى أكثر من 250 علامة تجارية عالمية، ومتاجر تجزئة ومصانع ومنظمات بيئية حكومية وغير ربحية ومؤسسات أكاديمية.

من جهتها، قالت المديرة التنفيذية لتحالف الملابس المستدامة (SAC)، أمينة رازفي: "نرحب بإضافة ’نمشي‘ إلى تحالف الملابس المستدامة ونتطلع إلى مشاركتها في هذه الجهود على مستوى قطاع الملابس في مجال الاستدامة".

وأضافت رازفي: "تنبع أهمية وجود ’نمشي‘ كجزءٍ من التحالف من كونه عاملاً أساسياً في قدرتنا على توسيع نطاق تأثيرنا داخل القطاع، ويعمل على تسريع التغيير الذي نجريه نحو قطاعٍ أكثر مسؤوليةً واستدامةً".

وبالشراكة مع أهم العلامات التجارية للجمال والملابس على مستوى العالم، ستواصل "نمشي" إطلاق المزيد من منتجات الأزياء والأحذية والجمال المستدامة. وتشمل خطوط منتجاتها الجديدة إطلاق مجموعة مستدامة من الملابس الرياضية تحت علامتها التجارية الخاصة الجديدة FRWD، والتي أصبحت واحدةً من أشهر العلامات التجارية على المنصة منذ إطلاقها في نوفمبر. كما تعتبر "نمشي" الشريك الأساسي للعلامات التجارية العالمية لإطلاق خطوط الأزياء والأحذية المستدامة، حيث أطلقت خطوط إنتاجٍ مستدامةٍ في أكثر من 30 علامة تجارية رئيسية مثل "أديداس"، و"جيس"، و"نايك"، و"لاكوست"، و"تومي هيلفغر"، و"ريبوك"، و"بوما"، وغيرها.

نمشي تحالف الملابس العالمي

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"نمشي".. أول منصة بالشرق الأوسط تنضم إلى تحالف الملابس العالمي
سبق

أعلنت "نمشي"، المنصة الإلكترونية الأضخم في الشرق الأوسط لتجزئة منتجات الموضة والجمال، عن سلسلة من مبادرات المسؤولية الاجتماعية المستدامة؛ حيث أصبحت أول منصة لتجارة التجزئة في المنطقة تنضم إلى تحالف الملابس المستدامة العالمي (SAC) وتبدأ اعتماد المركبات الهجينة في أسطول التوصيل والشحن الخاص بها.

وبالتزامن مع الإعلان عن هذه المبادرات الجديدة؛ قال هادي بدري من "نمشي" إن منصة التجزئة تقوم في الآونة الأخيرة باختبار المركبات الهجينة، وستضيف مركبات صديقة للبيئة إلى أسطولها في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ضمن جهودها لتقليل الانبعاثات الكربونية.

وتشمل المبادرات الأخرى التي اتخذتها المنصة اعتمادها مواد تغليف معاد تدويرها من مصادر محلية، فضلاً عن تقليل الحشو المزدوج. كما ستوفر "نمشي" وجهة دائمة لخيارات الموضة والجمال المستدامة بهدف دعم العلامات التجارية الصديقة للبيئة، وتسهيل الأمر على العملاء الراغبين باتخاذ خيارات أكثر مسؤولية يومياً تجاه البيئة والمجتمع.

وبهذا الصدد، قال هادي بدري: "نفخر بأن نكون أول منصة إلكترونية للتجزئة في الشرق الأوسط تنضم إلى تحالف الملابس المستدامة العالمي (SAC)، وهو التحالف الرائد عالمياً لسلاسل التوريد المستدامة في مجال الأزياء والأحذية. وستمنحنا هذه الشراكة الأدوات اللازمة لتقييم أداء المنصة فيما يتعلق بالمعايير الرئيسية للاستدامة ورفع مستوى عملياتها لصالح العملاء والمجتمعات".

وأردف بدري: "تهدف نمشي لترك بصمةٍ وتأثير إيجابيين في مجتمعاتنا، وتسعى إلى الالتزام بدورها الريادي في تجارة التجزئة الإلكترونية المتخصصة في الأزياء والموضة في الشرق الأوسط، كما تأمل بأن تكون خطواتها ومبادراتها مصدر إلهامٍ لتجار التجزئة الآخرين في المنطقة للانضمام إلينا في تبنّي هذه التوجهات التي نوليها أهميةً كبرى".

ومن خلال عضويتها في التحالف، تنضم ’نمشي‘ إلى أكثر من 250 علامة تجارية عالمية، ومتاجر تجزئة ومصانع ومنظمات بيئية حكومية وغير ربحية ومؤسسات أكاديمية.

من جهتها، قالت المديرة التنفيذية لتحالف الملابس المستدامة (SAC)، أمينة رازفي: "نرحب بإضافة ’نمشي‘ إلى تحالف الملابس المستدامة ونتطلع إلى مشاركتها في هذه الجهود على مستوى قطاع الملابس في مجال الاستدامة".

وأضافت رازفي: "تنبع أهمية وجود ’نمشي‘ كجزءٍ من التحالف من كونه عاملاً أساسياً في قدرتنا على توسيع نطاق تأثيرنا داخل القطاع، ويعمل على تسريع التغيير الذي نجريه نحو قطاعٍ أكثر مسؤوليةً واستدامةً".

وبالشراكة مع أهم العلامات التجارية للجمال والملابس على مستوى العالم، ستواصل "نمشي" إطلاق المزيد من منتجات الأزياء والأحذية والجمال المستدامة. وتشمل خطوط منتجاتها الجديدة إطلاق مجموعة مستدامة من الملابس الرياضية تحت علامتها التجارية الخاصة الجديدة FRWD، والتي أصبحت واحدةً من أشهر العلامات التجارية على المنصة منذ إطلاقها في نوفمبر. كما تعتبر "نمشي" الشريك الأساسي للعلامات التجارية العالمية لإطلاق خطوط الأزياء والأحذية المستدامة، حيث أطلقت خطوط إنتاجٍ مستدامةٍ في أكثر من 30 علامة تجارية رئيسية مثل "أديداس"، و"جيس"، و"نايك"، و"لاكوست"، و"تومي هيلفغر"، و"ريبوك"، و"بوما"، وغيرها.

13 ديسمبر 2020 - 28 ربيع الآخر 1442
06:48 PM

"نمشي".. أول منصة بالشرق الأوسط تنضم إلى تحالف الملابس العالمي

إضافة مركبات هجينة إلى أسطولها واعتماد المواد المعاد تدويرها للتغليف

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت "نمشي"، المنصة الإلكترونية الأضخم في الشرق الأوسط لتجزئة منتجات الموضة والجمال، عن سلسلة من مبادرات المسؤولية الاجتماعية المستدامة؛ حيث أصبحت أول منصة لتجارة التجزئة في المنطقة تنضم إلى تحالف الملابس المستدامة العالمي (SAC) وتبدأ اعتماد المركبات الهجينة في أسطول التوصيل والشحن الخاص بها.

وبالتزامن مع الإعلان عن هذه المبادرات الجديدة؛ قال هادي بدري من "نمشي" إن منصة التجزئة تقوم في الآونة الأخيرة باختبار المركبات الهجينة، وستضيف مركبات صديقة للبيئة إلى أسطولها في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ضمن جهودها لتقليل الانبعاثات الكربونية.

وتشمل المبادرات الأخرى التي اتخذتها المنصة اعتمادها مواد تغليف معاد تدويرها من مصادر محلية، فضلاً عن تقليل الحشو المزدوج. كما ستوفر "نمشي" وجهة دائمة لخيارات الموضة والجمال المستدامة بهدف دعم العلامات التجارية الصديقة للبيئة، وتسهيل الأمر على العملاء الراغبين باتخاذ خيارات أكثر مسؤولية يومياً تجاه البيئة والمجتمع.

وبهذا الصدد، قال هادي بدري: "نفخر بأن نكون أول منصة إلكترونية للتجزئة في الشرق الأوسط تنضم إلى تحالف الملابس المستدامة العالمي (SAC)، وهو التحالف الرائد عالمياً لسلاسل التوريد المستدامة في مجال الأزياء والأحذية. وستمنحنا هذه الشراكة الأدوات اللازمة لتقييم أداء المنصة فيما يتعلق بالمعايير الرئيسية للاستدامة ورفع مستوى عملياتها لصالح العملاء والمجتمعات".

وأردف بدري: "تهدف نمشي لترك بصمةٍ وتأثير إيجابيين في مجتمعاتنا، وتسعى إلى الالتزام بدورها الريادي في تجارة التجزئة الإلكترونية المتخصصة في الأزياء والموضة في الشرق الأوسط، كما تأمل بأن تكون خطواتها ومبادراتها مصدر إلهامٍ لتجار التجزئة الآخرين في المنطقة للانضمام إلينا في تبنّي هذه التوجهات التي نوليها أهميةً كبرى".

ومن خلال عضويتها في التحالف، تنضم ’نمشي‘ إلى أكثر من 250 علامة تجارية عالمية، ومتاجر تجزئة ومصانع ومنظمات بيئية حكومية وغير ربحية ومؤسسات أكاديمية.

من جهتها، قالت المديرة التنفيذية لتحالف الملابس المستدامة (SAC)، أمينة رازفي: "نرحب بإضافة ’نمشي‘ إلى تحالف الملابس المستدامة ونتطلع إلى مشاركتها في هذه الجهود على مستوى قطاع الملابس في مجال الاستدامة".

وأضافت رازفي: "تنبع أهمية وجود ’نمشي‘ كجزءٍ من التحالف من كونه عاملاً أساسياً في قدرتنا على توسيع نطاق تأثيرنا داخل القطاع، ويعمل على تسريع التغيير الذي نجريه نحو قطاعٍ أكثر مسؤوليةً واستدامةً".

وبالشراكة مع أهم العلامات التجارية للجمال والملابس على مستوى العالم، ستواصل "نمشي" إطلاق المزيد من منتجات الأزياء والأحذية والجمال المستدامة. وتشمل خطوط منتجاتها الجديدة إطلاق مجموعة مستدامة من الملابس الرياضية تحت علامتها التجارية الخاصة الجديدة FRWD، والتي أصبحت واحدةً من أشهر العلامات التجارية على المنصة منذ إطلاقها في نوفمبر. كما تعتبر "نمشي" الشريك الأساسي للعلامات التجارية العالمية لإطلاق خطوط الأزياء والأحذية المستدامة، حيث أطلقت خطوط إنتاجٍ مستدامةٍ في أكثر من 30 علامة تجارية رئيسية مثل "أديداس"، و"جيس"، و"نايك"، و"لاكوست"، و"تومي هيلفغر"، و"ريبوك"، و"بوما"، وغيرها.

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