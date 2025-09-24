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بعد تنبيه "الأرصاد" ..  "مدني جازان" يدعو إلى توخي الحذر

هطول أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة .. حتى 8 مساءً

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين، إلى توخي الحيطة والحذر واتخاذ التدابير والاحتياطات، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

جاء ذلك بعد أن نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة جازان.


وتشمل الحالة "مدينة جيزان ومحافظات أبو عريش، وأحد المسارحة، والحُرّث، والداير، والدرب، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وبيش، وصامطة، وصبيا، وضمد وفرسان وفيفا، وهروب"، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

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بعد تنبيه "الأرصاد" ..  "مدني جازان" يدعو إلى توخي الحذر
سبق

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين، إلى توخي الحيطة والحذر واتخاذ التدابير والاحتياطات، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

جاء ذلك بعد أن نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة جازان.


وتشمل الحالة "مدينة جيزان ومحافظات أبو عريش، وأحد المسارحة، والحُرّث، والداير، والدرب، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وبيش، وصامطة، وصبيا، وضمد وفرسان وفيفا، وهروب"، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

24 سبتمبر 2019 - 25 محرّم 1441
12:56 PM

بعد تنبيه "الأرصاد" ..  "مدني جازان" يدعو إلى توخي الحذر

هطول أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة .. حتى 8 مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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1,477

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين، إلى توخي الحيطة والحذر واتخاذ التدابير والاحتياطات، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

جاء ذلك بعد أن نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة جازان.


وتشمل الحالة "مدينة جيزان ومحافظات أبو عريش، وأحد المسارحة، والحُرّث، والداير، والدرب، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وبيش، وصامطة، وصبيا، وضمد وفرسان وفيفا، وهروب"، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

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