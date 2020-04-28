وأضاف أن الوقت قد حان لشرح كيف سيتم تخفيف الإغلاق تدريجياً.

وذكر " فيليب" أمام البرلمان أن إجراءات العزل العام التي اتخذت لوقف تفشي "كورونا" أنقذت حياة 62 ألف شخص في غضون شهر، لكن الاستمرار في فرض هذه القيود يعني المخاطرة بانهيار الاقتصاد، وفقا لـ"رويترز".

طالب رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب، اليوم الثلاثاء، الفرنسيين بالتعايش مع فيروس "كورونا" المستجد وحماية أنفسهم.

رئيس الوزراء الفرنسي يطالب مواطنيه بالتعايش مع "كورونا" حتى لا ينهار الاقتصاد صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-04-28 طالب رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب، اليوم الثلاثاء، الفرنسيين بالتعايش مع فيروس "كورونا" المستجد وحماية أنفسهم. وذكر " فيليب" أمام البرلمان أن إجراءات العزل العام التي اتخذت لوقف تفشي "كورونا" أنقذت حياة 62 ألف شخص في غضون شهر، لكن الاستمرار في فرض هذه القيود يعني المخاطرة بانهيار الاقتصاد، وفقا لـ"رويترز". وأضاف أن الوقت قد حان لشرح كيف سيتم تخفيف الإغلاق تدريجياً.

28 إبريل 2020 - 5 رمضان 1441 05:50 PM

رئيس الوزراء الفرنسي يطالب مواطنيه بالتعايش مع "كورونا" حتى لا ينهار الاقتصاد "فيليب" دعا إلى تخفيف الإغلاق تدريجياً





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طالب رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب، اليوم الثلاثاء، الفرنسيين بالتعايش مع فيروس "كورونا" المستجد وحماية أنفسهم.

وذكر " فيليب" أمام البرلمان أن إجراءات العزل العام التي اتخذت لوقف تفشي "كورونا" أنقذت حياة 62 ألف شخص في غضون شهر، لكن الاستمرار في فرض هذه القيود يعني المخاطرة بانهيار الاقتصاد، وفقا لـ"رويترز".

وأضاف أن الوقت قد حان لشرح كيف سيتم تخفيف الإغلاق تدريجياً.