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رئيس الوزراء الفرنسي يطالب مواطنيه بالتعايش مع "كورونا" حتى لا ينهار الاقتصاد

"فيليب" دعا إلى تخفيف الإغلاق تدريجياً

طالب رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب، اليوم الثلاثاء، الفرنسيين بالتعايش مع فيروس "كورونا" المستجد وحماية أنفسهم.

وذكر " فيليب" أمام البرلمان أن إجراءات العزل العام التي اتخذت لوقف تفشي "كورونا" أنقذت حياة 62 ألف شخص في غضون شهر، لكن الاستمرار في فرض هذه القيود يعني المخاطرة بانهيار الاقتصاد، وفقا لـ"رويترز".

وأضاف أن الوقت قد حان لشرح كيف سيتم تخفيف الإغلاق تدريجياً.

فيروس كورونا الجديد

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رئيس الوزراء الفرنسي يطالب مواطنيه بالتعايش مع "كورونا" حتى لا ينهار الاقتصاد
سبق

طالب رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب، اليوم الثلاثاء، الفرنسيين بالتعايش مع فيروس "كورونا" المستجد وحماية أنفسهم.

وذكر " فيليب" أمام البرلمان أن إجراءات العزل العام التي اتخذت لوقف تفشي "كورونا" أنقذت حياة 62 ألف شخص في غضون شهر، لكن الاستمرار في فرض هذه القيود يعني المخاطرة بانهيار الاقتصاد، وفقا لـ"رويترز".

وأضاف أن الوقت قد حان لشرح كيف سيتم تخفيف الإغلاق تدريجياً.

28 إبريل 2020 - 5 رمضان 1441
05:50 PM

رئيس الوزراء الفرنسي يطالب مواطنيه بالتعايش مع "كورونا" حتى لا ينهار الاقتصاد

"فيليب" دعا إلى تخفيف الإغلاق تدريجياً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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طالب رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب، اليوم الثلاثاء، الفرنسيين بالتعايش مع فيروس "كورونا" المستجد وحماية أنفسهم.

وذكر " فيليب" أمام البرلمان أن إجراءات العزل العام التي اتخذت لوقف تفشي "كورونا" أنقذت حياة 62 ألف شخص في غضون شهر، لكن الاستمرار في فرض هذه القيود يعني المخاطرة بانهيار الاقتصاد، وفقا لـ"رويترز".

وأضاف أن الوقت قد حان لشرح كيف سيتم تخفيف الإغلاق تدريجياً.

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