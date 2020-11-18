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"الشورى" يطالب "الطيران المدني" بإنشاء مطار إقليمي يخدم 3 محافظات بـ "الشرقية"

المجلس دعا ديوان المظالم إلى إيضاح الأعمال التي يباشرها مركز دعم القرار وقياس إنجازه

طالب مجلس الشورى، في قرار أصدره اليوم بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني للعام المالي 1440 / 1441 هـ، الهيئة العامة للطيران المدني بتطبيق معايير الاستدامة العمرانية في جميع مطارات المملكة.

وقال المجلس: على الهيئة العامة للطيران المدني دراسة الاستفادة من أراضي المطارات بما يتناغم مع أهداف رؤية المملكة 2030 والتنمية الوطنية والالتزام بمتطلبات التنظيمات العمرانية.

وأضاف: على الهيئة العامة للطيران المدني سرعة استكمال جوانب الحوكمة اللازمة كافة لدعم تنفيذ برامج الخصخصة على أسس اقتصادية سليمة ودعم مستقبل صناعة النقل الجوي في المملكة.

وتابع "الشورى": على الهيئة دراسة إنشاء مطار إقليمي بطريقة الـBOT (الإنشاء-التشغيل-التحويل) يخدم المحافظات الشمالية في المنطقة الشرقية، الخفجي، النعيرية، والقرية العليا، بالتعاون مع الشركات النفطية والصناعية العاملة في المنطقة بالتنسيق مع القطاعات الأخرى وهي توصية إضافية مقدمة من م. نبيه البراهيم".

من ناحية أخرى، طالب "الشورى" ديوان المظالم بإيضاح الأعمال التي يباشرها مركز دعم القرار وقياس إنجازه منها وأثر ذلك في أعمال الديوان الإدارية.

وقال المجلس: على ديوان المظالم وضع مؤشرات أداء، يمكن قياسها، ينطلق من خلالها في تحقيق نشر الوعي القضائي، وقياس ما حققه من علاقاته التشاركية التي قام بها تنفيذًا لما ورد في الهدف الخامس من أهداف خطته الإستراتيجية.

مجلس الشورى

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الشورى" يطالب "الطيران المدني" بإنشاء مطار إقليمي يخدم 3 محافظات بـ "الشرقية"
سبق

طالب مجلس الشورى، في قرار أصدره اليوم بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني للعام المالي 1440 / 1441 هـ، الهيئة العامة للطيران المدني بتطبيق معايير الاستدامة العمرانية في جميع مطارات المملكة.

وقال المجلس: على الهيئة العامة للطيران المدني دراسة الاستفادة من أراضي المطارات بما يتناغم مع أهداف رؤية المملكة 2030 والتنمية الوطنية والالتزام بمتطلبات التنظيمات العمرانية.

وأضاف: على الهيئة العامة للطيران المدني سرعة استكمال جوانب الحوكمة اللازمة كافة لدعم تنفيذ برامج الخصخصة على أسس اقتصادية سليمة ودعم مستقبل صناعة النقل الجوي في المملكة.

وتابع "الشورى": على الهيئة دراسة إنشاء مطار إقليمي بطريقة الـBOT (الإنشاء-التشغيل-التحويل) يخدم المحافظات الشمالية في المنطقة الشرقية، الخفجي، النعيرية، والقرية العليا، بالتعاون مع الشركات النفطية والصناعية العاملة في المنطقة بالتنسيق مع القطاعات الأخرى وهي توصية إضافية مقدمة من م. نبيه البراهيم".

من ناحية أخرى، طالب "الشورى" ديوان المظالم بإيضاح الأعمال التي يباشرها مركز دعم القرار وقياس إنجازه منها وأثر ذلك في أعمال الديوان الإدارية.

وقال المجلس: على ديوان المظالم وضع مؤشرات أداء، يمكن قياسها، ينطلق من خلالها في تحقيق نشر الوعي القضائي، وقياس ما حققه من علاقاته التشاركية التي قام بها تنفيذًا لما ورد في الهدف الخامس من أهداف خطته الإستراتيجية.

18 نوفمبر 2020 - 3 ربيع الآخر 1442
12:46 PM

"الشورى" يطالب "الطيران المدني" بإنشاء مطار إقليمي يخدم 3 محافظات بـ "الشرقية"

المجلس دعا ديوان المظالم إلى إيضاح الأعمال التي يباشرها مركز دعم القرار وقياس إنجازه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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طالب مجلس الشورى، في قرار أصدره اليوم بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني للعام المالي 1440 / 1441 هـ، الهيئة العامة للطيران المدني بتطبيق معايير الاستدامة العمرانية في جميع مطارات المملكة.

وقال المجلس: على الهيئة العامة للطيران المدني دراسة الاستفادة من أراضي المطارات بما يتناغم مع أهداف رؤية المملكة 2030 والتنمية الوطنية والالتزام بمتطلبات التنظيمات العمرانية.

وأضاف: على الهيئة العامة للطيران المدني سرعة استكمال جوانب الحوكمة اللازمة كافة لدعم تنفيذ برامج الخصخصة على أسس اقتصادية سليمة ودعم مستقبل صناعة النقل الجوي في المملكة.

وتابع "الشورى": على الهيئة دراسة إنشاء مطار إقليمي بطريقة الـBOT (الإنشاء-التشغيل-التحويل) يخدم المحافظات الشمالية في المنطقة الشرقية، الخفجي، النعيرية، والقرية العليا، بالتعاون مع الشركات النفطية والصناعية العاملة في المنطقة بالتنسيق مع القطاعات الأخرى وهي توصية إضافية مقدمة من م. نبيه البراهيم".

من ناحية أخرى، طالب "الشورى" ديوان المظالم بإيضاح الأعمال التي يباشرها مركز دعم القرار وقياس إنجازه منها وأثر ذلك في أعمال الديوان الإدارية.

وقال المجلس: على ديوان المظالم وضع مؤشرات أداء، يمكن قياسها، ينطلق من خلالها في تحقيق نشر الوعي القضائي، وقياس ما حققه من علاقاته التشاركية التي قام بها تنفيذًا لما ورد في الهدف الخامس من أهداف خطته الإستراتيجية.

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