إعادة فتح طريق "الهدا" في الاتجاهين بعد إغلاقه احترازيًا بسبب الأمطار

أعادت الجهات المختصة، فتح طريق "الهدا" في الاتجاهين، بعد إغلاقه الاحترازي؛ إثر هطول الأمطار التي شهدتها المنطقة.

وأوضح حساب المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية على "تويتر"، أنه تمت إعادة فتح طريق الهدا في الاتجاهين، بعد أن نبّهت الجهات المعنية إلى إغلاقه احترازيًا بسبب هطول الأمطار على الهدا.