أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعه 18 فبراير 2022، تسجيل 1376 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 737334 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 2596 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 707492 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 3 حالات وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 8981 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 933 حالة.
"الصحة": تسجيل 1376 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 2596 خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعه 18 فبراير 2022، تسجيل 1376 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 737334 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 2596 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 707492 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 3 حالات وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 8981 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 933 حالة.
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعه 18 فبراير 2022، تسجيل 1376 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 737334 حالة.
"الصحة": تسجيل 1376 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 2596 خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعه 18 فبراير 2022، تسجيل 1376 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 737334 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 2596 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 707492 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 3 حالات وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 8981 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 933 حالة.