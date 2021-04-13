"بن سمار" يهنئ القيادة والشعب السعودي بحلول رمضان

دعا الله أن يحفظ المملكة ويشمل المسلمين بالعفو والمغفرة

هنأ رئيس مجلس إدارة شركة "دار السمار"، رجل الأعمال، محمد بن سمار؛ القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين

الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ، وكافة أبناء الشعب السعودي بحلول شهر رمضان المُبارك.

وقال "بن سمار": نسأل الله تعالى أن يجعلنا مِن المقبولين في هذا الشهر الكريم، الذي له طابع ديني خاص لدى كافة الشعوب الإسلامية.



وأضاف: أهنئ القيادة الرشيدة والشعب السعودي، ونسأل الله أن يحفظ مملكتنا الغالية ويشملنا وجميع المسلمين في هذا الشهر الكريم بالعفو والغفران والقبول.