النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"بن سمار" يهنئ القيادة والشعب السعودي بحلول رمضان

دعا الله أن يحفظ المملكة ويشمل المسلمين بالعفو والمغفرة

هنأ رئيس مجلس إدارة شركة "دار السمار"، رجل الأعمال، محمد بن سمار؛ القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين

الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ، وكافة أبناء الشعب السعودي بحلول شهر رمضان المُبارك.

وقال "بن سمار": نسأل الله تعالى أن يجعلنا مِن المقبولين في هذا الشهر الكريم، الذي له طابع ديني خاص لدى كافة الشعوب الإسلامية.


وأضاف: أهنئ القيادة الرشيدة والشعب السعودي، ونسأل الله أن يحفظ مملكتنا الغالية ويشملنا وجميع المسلمين في هذا الشهر الكريم بالعفو والغفران والقبول.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"بن سمار" يهنئ القيادة والشعب السعودي بحلول رمضان
سبق

هنأ رئيس مجلس إدارة شركة "دار السمار"، رجل الأعمال، محمد بن سمار؛ القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين

الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ، وكافة أبناء الشعب السعودي بحلول شهر رمضان المُبارك.

وقال "بن سمار": نسأل الله تعالى أن يجعلنا مِن المقبولين في هذا الشهر الكريم، الذي له طابع ديني خاص لدى كافة الشعوب الإسلامية.


وأضاف: أهنئ القيادة الرشيدة والشعب السعودي، ونسأل الله أن يحفظ مملكتنا الغالية ويشملنا وجميع المسلمين في هذا الشهر الكريم بالعفو والغفران والقبول.

13 إبريل 2021 - 1 رمضان 1442
04:07 PM

"بن سمار" يهنئ القيادة والشعب السعودي بحلول رمضان

دعا الله أن يحفظ المملكة ويشمل المسلمين بالعفو والمغفرة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
2,024

هنأ رئيس مجلس إدارة شركة "دار السمار"، رجل الأعمال، محمد بن سمار؛ القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين

الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ، وكافة أبناء الشعب السعودي بحلول شهر رمضان المُبارك.

وقال "بن سمار": نسأل الله تعالى أن يجعلنا مِن المقبولين في هذا الشهر الكريم، الذي له طابع ديني خاص لدى كافة الشعوب الإسلامية.


وأضاف: أهنئ القيادة الرشيدة والشعب السعودي، ونسأل الله أن يحفظ مملكتنا الغالية ويشملنا وجميع المسلمين في هذا الشهر الكريم بالعفو والغفران والقبول.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,091
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,020
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,286
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,369

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

لماذا شفط الدهون؟!!

لماذا شفط الدهون؟!!

محمد الحيدر
تغيير الاهتمامات والقدوات

تغيير الاهتمامات والقدوات

حسن آل عمير
الإسلام والإسرائيليات!!

الإسلام والإسرائيليات!!

غسان محمد عسيلان
"خلينا في الأهم"..!!

"خلينا في الأهم"..!!

بدر الغامدي
حالة دخيلة

حالة دخيلة

عبدالمحسن الحارثي
تناقض غير مبرَّر

تناقض غير مبرَّر

مها الجبر
مفاهيم عصرية للمسؤولية الاجتماعية

مفاهيم عصرية للمسؤولية الاجتماعية

علي آل شرمة
السعودية وحماية البيئة

السعودية وحماية البيئة

غسان محمد عسيلان
جهاز التعاونية درايف.. سلامتك تهمنا

جهاز التعاونية درايف.. سلامتك تهمنا

برجس البرجس
جيلٌ لا يشبه أحدًا

جيلٌ لا يشبه أحدًا

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة