"شؤون الأسرة" يطلق "آيدياثون تالة المرأة" افتراضيًا.. بشعار "المرأة وطن وطموح"

بالتزامن مع فعاليات الرياض عاصمة المرأة العربية لعام 2020، وتحت شعار "المرأة وطن وطموح"، يطلق مجلس شؤون الأسرة، ممثلًا بلجنة المرأة في الثالث من ديسمبر المقبل آيدياثون تالة المرأة، والذي يُعد الأول من نوعه في المملكة، وذلك بشراكة استراتيجية مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، وبنك التنمية الاجتماعية.



وقررت لجنة المرأة أن يعقد الآيدياثون افتراضيًا حتى التاسع من ديسمبر لمنح فرصة المشاركة للمهتمين من كافة مناطق ومحافظات المملكة.

وأشارت اللجنة إلى أن المشاركة متاحة للجميع من السيدات والرجال في أي من المسارات التي تشمل: دعم وضع المرأة بعد جائحة كورونا، صحة المرأة والأسرة، التقنية والتطبيقات الإلكترونية، الثقافة والفنون، والوعي الحقوقي والقانوني.

ويهدف الآيدياثون إلى تعزيز دور المرأة السعودية، وتحويل الأفكار إلى مشاريع ناشئة، ودعم المشاريع القائمة للتطور والنمو من خلال تزويدهم بالمعرفة والأدوات اللازمة عبر المواد التدريبية، والجلسات الاستشارية المقدمة من شركاء الآيدياثون الاستراتيجيين.

ويحصل الرابحون وعددهم 26 مشتركًا على فرصة الحصول على تمويل مقدم من بنك التنمية الاجتماعية، فيما ستعمل "منشآت" على تزويدهم بالدعم اللازم بعد انتهاء الآيدياثون لتذليل التحديات التي قد تواجههم كرواد أعمال من خلال الجلسات الاستشارية، وبرامج التطوير والدعم الملائمة لمسارات مشاريعهم، ولمعرفة.

وأهابت اللجنة بالمهتمين والراغبين في المشاركة في آيدياثون تالة المرأة زيارة الموقع الإلكتروني: www.ideathontalat.com