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بالفيديو .. أُمٌّ تُلقي أطفالها من نافذة الطابق الثالث بمنزل يحترق

مدَّ متطوعون في الشارع بطانية للإمساك بأجساد الصغار

كشف شريط فيديو مؤثر كيف أنقذت امرأة أطفالها الأربعة من مبنى محترق في إسطنبول، عندما قامت بإلقائهم من نافذة في الطابق الثالث.

وحسب وكالة "اسوشيتد برس"، أظهر الفيديو كيف كانت الأم تلقي أطفالها الواحد تلو الآخر من النافذة لإنقاذهم من الحريق، بينما قام متطوعون في الشارع بمد بطانية للإمساك بهم، وكان يُسمع صراخ بعضهم لتنبيه المرأة حتى لا تسقط الأطفال على الأرض.

ونقلاً عن وسائل إعلام تركية، بثت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية الفيديو الذي التقطه أحد المارة، وأظهر الدخان الأسود المتصاعد من شقة بالطابق الثالث لمبنى يبلغ ارتفاعه خمسة طوابق.

وقالت الصحيفة: "يمكننا مشاهدة أجساد الأطفال التي تلقيها الأم وهي تمر في سقوطها أمام نافذة محل لفساتين العرائس، وكيف تفادى الأطفال الاصطدام بمظلة بالطابق الأرضي قبل أن تتلقفها الأيدي على البطانية".

وذكرت وسائل إعلام تركية أن الأطفال لم يصابوا بأذى، وتم نقل الأم إلى المستشفى كإجراء احترازي، ثم خرجت من المستشفى.

وتم إخماد الحريق الذي اندلع بسبب احتكاك كهربائي، كما تم إنقاذ طفلَين آخرَين واثنَين من كبار السن.

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بالفيديو .. أُمٌّ تُلقي أطفالها من نافذة الطابق الثالث بمنزل يحترق
سبق

كشف شريط فيديو مؤثر كيف أنقذت امرأة أطفالها الأربعة من مبنى محترق في إسطنبول، عندما قامت بإلقائهم من نافذة في الطابق الثالث.

وحسب وكالة "اسوشيتد برس"، أظهر الفيديو كيف كانت الأم تلقي أطفالها الواحد تلو الآخر من النافذة لإنقاذهم من الحريق، بينما قام متطوعون في الشارع بمد بطانية للإمساك بهم، وكان يُسمع صراخ بعضهم لتنبيه المرأة حتى لا تسقط الأطفال على الأرض.

ونقلاً عن وسائل إعلام تركية، بثت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية الفيديو الذي التقطه أحد المارة، وأظهر الدخان الأسود المتصاعد من شقة بالطابق الثالث لمبنى يبلغ ارتفاعه خمسة طوابق.

وقالت الصحيفة: "يمكننا مشاهدة أجساد الأطفال التي تلقيها الأم وهي تمر في سقوطها أمام نافذة محل لفساتين العرائس، وكيف تفادى الأطفال الاصطدام بمظلة بالطابق الأرضي قبل أن تتلقفها الأيدي على البطانية".

وذكرت وسائل إعلام تركية أن الأطفال لم يصابوا بأذى، وتم نقل الأم إلى المستشفى كإجراء احترازي، ثم خرجت من المستشفى.

وتم إخماد الحريق الذي اندلع بسبب احتكاك كهربائي، كما تم إنقاذ طفلَين آخرَين واثنَين من كبار السن.

27 فبراير 2021 - 15 رجب 1442
01:52 AM

بالفيديو .. أُمٌّ تُلقي أطفالها من نافذة الطابق الثالث بمنزل يحترق

مدَّ متطوعون في الشارع بطانية للإمساك بأجساد الصغار

A A A
أيمن حسن - الرياض
0
1,986

كشف شريط فيديو مؤثر كيف أنقذت امرأة أطفالها الأربعة من مبنى محترق في إسطنبول، عندما قامت بإلقائهم من نافذة في الطابق الثالث.

وحسب وكالة "اسوشيتد برس"، أظهر الفيديو كيف كانت الأم تلقي أطفالها الواحد تلو الآخر من النافذة لإنقاذهم من الحريق، بينما قام متطوعون في الشارع بمد بطانية للإمساك بهم، وكان يُسمع صراخ بعضهم لتنبيه المرأة حتى لا تسقط الأطفال على الأرض.

ونقلاً عن وسائل إعلام تركية، بثت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية الفيديو الذي التقطه أحد المارة، وأظهر الدخان الأسود المتصاعد من شقة بالطابق الثالث لمبنى يبلغ ارتفاعه خمسة طوابق.

وقالت الصحيفة: "يمكننا مشاهدة أجساد الأطفال التي تلقيها الأم وهي تمر في سقوطها أمام نافذة محل لفساتين العرائس، وكيف تفادى الأطفال الاصطدام بمظلة بالطابق الأرضي قبل أن تتلقفها الأيدي على البطانية".

وذكرت وسائل إعلام تركية أن الأطفال لم يصابوا بأذى، وتم نقل الأم إلى المستشفى كإجراء احترازي، ثم خرجت من المستشفى.

وتم إخماد الحريق الذي اندلع بسبب احتكاك كهربائي، كما تم إنقاذ طفلَين آخرَين واثنَين من كبار السن.

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