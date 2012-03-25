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الاتحاد الأوروبي: المبادرة السعودية من شأنها إنهاء أزمة اليمن

دعا جميع الأطراف لوقف إطلاق النار والتعامل مع المبعوث الدولي

رحب الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، بالمبادرة السعودية لإنهاء الأزمة في اليمن، معتبراً أن هذه خطوة إيجابية في مسار السعي إلى السلام، حسب العربية نت.

وقال السفير السعودي في الاتحاد الأوروبي، سعد العريفي، من بروكسل في مقابلة مع "العربية"، إن مبادرة المملكة من شأنها إنهاء أزمة اليمن، مضيفاً "على المجتمع الدولي إجبار الحوثي لقبول المبادرة".

ومن جانبها، قالت المتحدثة باسم السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد، نبيلة مصرلي، إن الاتحاد يشجع الأطراف كافة على وقف إطلاق النار والشروع فوراً في مباحثات سياسية تحت إشراف الأمم المتحدة.

ودعا الاتحاد الأوروبي الأطراف كافة إلى التعامل مع المبعوث الدولي في اليمن، كما دعا لوقف إطلاق النار فوراً.

وكان الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية السعودي، قد أعلن يوم الاثنين عن مبادرة جديدة للسلام لإنهاء حرب اليمن. وأوضح خلال مؤتمر صحافي أن "المبادرة السعودية تشمل وقف إطلاق النار في أنحاء البلاد، تحت إشراف الأمم المتحدة".

وأضاف أن "التحالف بقيادة السعودية سيخفف حصار ميناء الحديدة وإيرادات الضرائب من الميناء ستذهب إلى حساب مصرفي مشترك بالبنك المركزي، وسيسمح بإعادة فتح مطار صنعاء لعدد محدد من الوجهات الإقليمية والدولية المباشرة".

وتوالت ردود الأفعال المرحبة بالمبادرة السعودية عربياً ودولياً، حيث أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، الاثنين، أن المنظمة الدولية ترحب بمبادرة السلام السعودية لإنهاء حرب اليمن، والتي تتسق مع جهود الأمم المتحدة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الاتحاد الأوروبي: المبادرة السعودية من شأنها إنهاء أزمة اليمن
سبق

رحب الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، بالمبادرة السعودية لإنهاء الأزمة في اليمن، معتبراً أن هذه خطوة إيجابية في مسار السعي إلى السلام، حسب العربية نت.

وقال السفير السعودي في الاتحاد الأوروبي، سعد العريفي، من بروكسل في مقابلة مع "العربية"، إن مبادرة المملكة من شأنها إنهاء أزمة اليمن، مضيفاً "على المجتمع الدولي إجبار الحوثي لقبول المبادرة".

ومن جانبها، قالت المتحدثة باسم السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد، نبيلة مصرلي، إن الاتحاد يشجع الأطراف كافة على وقف إطلاق النار والشروع فوراً في مباحثات سياسية تحت إشراف الأمم المتحدة.

ودعا الاتحاد الأوروبي الأطراف كافة إلى التعامل مع المبعوث الدولي في اليمن، كما دعا لوقف إطلاق النار فوراً.

وكان الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية السعودي، قد أعلن يوم الاثنين عن مبادرة جديدة للسلام لإنهاء حرب اليمن. وأوضح خلال مؤتمر صحافي أن "المبادرة السعودية تشمل وقف إطلاق النار في أنحاء البلاد، تحت إشراف الأمم المتحدة".

وأضاف أن "التحالف بقيادة السعودية سيخفف حصار ميناء الحديدة وإيرادات الضرائب من الميناء ستذهب إلى حساب مصرفي مشترك بالبنك المركزي، وسيسمح بإعادة فتح مطار صنعاء لعدد محدد من الوجهات الإقليمية والدولية المباشرة".

وتوالت ردود الأفعال المرحبة بالمبادرة السعودية عربياً ودولياً، حيث أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، الاثنين، أن المنظمة الدولية ترحب بمبادرة السلام السعودية لإنهاء حرب اليمن، والتي تتسق مع جهود الأمم المتحدة.

24 مارس 2021 - 11 شعبان 1442
11:38 PM

الاتحاد الأوروبي: المبادرة السعودية من شأنها إنهاء أزمة اليمن

دعا جميع الأطراف لوقف إطلاق النار والتعامل مع المبعوث الدولي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رحب الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، بالمبادرة السعودية لإنهاء الأزمة في اليمن، معتبراً أن هذه خطوة إيجابية في مسار السعي إلى السلام، حسب العربية نت.

وقال السفير السعودي في الاتحاد الأوروبي، سعد العريفي، من بروكسل في مقابلة مع "العربية"، إن مبادرة المملكة من شأنها إنهاء أزمة اليمن، مضيفاً "على المجتمع الدولي إجبار الحوثي لقبول المبادرة".

ومن جانبها، قالت المتحدثة باسم السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد، نبيلة مصرلي، إن الاتحاد يشجع الأطراف كافة على وقف إطلاق النار والشروع فوراً في مباحثات سياسية تحت إشراف الأمم المتحدة.

ودعا الاتحاد الأوروبي الأطراف كافة إلى التعامل مع المبعوث الدولي في اليمن، كما دعا لوقف إطلاق النار فوراً.

وكان الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية السعودي، قد أعلن يوم الاثنين عن مبادرة جديدة للسلام لإنهاء حرب اليمن. وأوضح خلال مؤتمر صحافي أن "المبادرة السعودية تشمل وقف إطلاق النار في أنحاء البلاد، تحت إشراف الأمم المتحدة".

وأضاف أن "التحالف بقيادة السعودية سيخفف حصار ميناء الحديدة وإيرادات الضرائب من الميناء ستذهب إلى حساب مصرفي مشترك بالبنك المركزي، وسيسمح بإعادة فتح مطار صنعاء لعدد محدد من الوجهات الإقليمية والدولية المباشرة".

وتوالت ردود الأفعال المرحبة بالمبادرة السعودية عربياً ودولياً، حيث أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، الاثنين، أن المنظمة الدولية ترحب بمبادرة السلام السعودية لإنهاء حرب اليمن، والتي تتسق مع جهود الأمم المتحدة.

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