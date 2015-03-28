احتاطوا برًّا 3 أيام.. "الحصيني" عن "أجواء الأحد": رياح قوية تحرك الرمال!

دعا قائدي المركبات لتوخي الحذر على ساحل البحر الشمالي والأوسط ونجران

توقع الباحث في الطقس عضو لجنة "تسميات" المناخية، عبد العزيز الحصيني، اليوم الأحد، نشاطًا للرياح من شبه قوية إلى قوية مثيرة للغبار ومحركة للرمال على المنطقة الشرقية ودول الخليج العربي؛ آملًا من قائدي المركبات توخي الحذر من تجمع الرمال على الطرق الرابطة بينها وعلى نواحي غرب المملكة (ساحل البحر الأحمر الشمالي والأوسط ونجران)؛ إلا أن يصرفها الله.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "أجواء تميل للاعتدال إلى معتدلة نهارًا، تميل للبرودة في الليل على الوسطى والشرقية، وباردة ليلًا على الشمالية والمرتفعات الجبلية".

وتابع: "من يخرج للبر أو الاستراحة في الليل في أماكن مفتوحة يحتاط في الملابس الشتوية مساء الأحد 8/ 15 والأثنين 8/ 16 والثلاثاء 17/ 8/ 1442هـ في المناطق المذكورة".