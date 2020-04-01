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وزير التعليم: الاختبارات في موعدها ولدينا خيارات لمعالجة المستجدات

قال: الجامعات تواصل تعليمها ابتداءً من اليوم التالي لتعليق الدراسة

أكد وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين لم يتركا أبناءهما الطلاب بلا تعليم ولو ليوم واحد، إنما انتقل التعليم من المدارس إلى التعليم عن بُعد خلال 10 ساعات.

وقال "آل الشيخ": الاختبارات ستتم حتى الآن وفق التقويم الدراسي المعتمد، والوزارة لديها خيارات أخرى للتعامل مع مستجدات الأزمة، وستعلن عنها في حينها، ولطلاب الجامعات فإن على كل طلاب وطالبة أن يواصل رحلته التعليمية، وهناك آليات وطرق لعملية التقويم.

وأضاف في مداخلة مع القناة السعودية: الجامعات تواصل تعليمها ابتداءً من اليوم التالي لتعليق الدراسة، أكثر من مليون و200 ألف مستخدم حضروا 107 آلاف ساعة تعليمية في أكثر من 7600 فصل افتراضي.

فيروس كورونا الجديد وزير التعليم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير التعليم: الاختبارات في موعدها ولدينا خيارات لمعالجة المستجدات
سبق

أكد وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين لم يتركا أبناءهما الطلاب بلا تعليم ولو ليوم واحد، إنما انتقل التعليم من المدارس إلى التعليم عن بُعد خلال 10 ساعات.

وقال "آل الشيخ": الاختبارات ستتم حتى الآن وفق التقويم الدراسي المعتمد، والوزارة لديها خيارات أخرى للتعامل مع مستجدات الأزمة، وستعلن عنها في حينها، ولطلاب الجامعات فإن على كل طلاب وطالبة أن يواصل رحلته التعليمية، وهناك آليات وطرق لعملية التقويم.

وأضاف في مداخلة مع القناة السعودية: الجامعات تواصل تعليمها ابتداءً من اليوم التالي لتعليق الدراسة، أكثر من مليون و200 ألف مستخدم حضروا 107 آلاف ساعة تعليمية في أكثر من 7600 فصل افتراضي.

01 إبريل 2020 - 8 شعبان 1441
05:23 PM
اخر تعديل
01 إبريل 2020 - 8 شعبان 1441
06:50 PM

وزير التعليم: الاختبارات في موعدها ولدينا خيارات لمعالجة المستجدات

قال: الجامعات تواصل تعليمها ابتداءً من اليوم التالي لتعليق الدراسة

A A A
بدر العتيبي - الرياض
18
40,332

أكد وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين لم يتركا أبناءهما الطلاب بلا تعليم ولو ليوم واحد، إنما انتقل التعليم من المدارس إلى التعليم عن بُعد خلال 10 ساعات.

وقال "آل الشيخ": الاختبارات ستتم حتى الآن وفق التقويم الدراسي المعتمد، والوزارة لديها خيارات أخرى للتعامل مع مستجدات الأزمة، وستعلن عنها في حينها، ولطلاب الجامعات فإن على كل طلاب وطالبة أن يواصل رحلته التعليمية، وهناك آليات وطرق لعملية التقويم.

وأضاف في مداخلة مع القناة السعودية: الجامعات تواصل تعليمها ابتداءً من اليوم التالي لتعليق الدراسة، أكثر من مليون و200 ألف مستخدم حضروا 107 آلاف ساعة تعليمية في أكثر من 7600 فصل افتراضي.

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