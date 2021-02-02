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"البيئة" تتلف وتصادر 3 مشكات و16 بندقية صيد بحري و9 سخاوي مخالفة بجدة

وفقاً لنظام "صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية"

باشرت وحدة الثروة السمكية بمحافظة جدة إتلاف ومصادرة مشكات وبنادق صيد وسخاوي لمخالفتها أنظمة صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الأقليمية.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، أنه تم إتلاف 3 مشكات، و16 بندقية صيد بحري، و9 (سخاوي /قراقير)، تمت مصادرتها من مخالفين لنظام "صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية ولائحته التنفيذية"، وذلك بعد أن تمكنت الجهات الرقابية من ضبط أدوات صيد بحرية مخالفة في محافظة جدة.

وأضاف الغامدي أن الوزارة سبق أن حذرت من استخدام أدوات الصيد البحري المخالفة، كاستخدام بنادق الصيد الهوائية أو الشباك الممنوعة، وبينت أن ذلك يعد مخالفة تستوجب العقوبة وفقاً لنظام "صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية ولائحته التنفيذية".

من جانبه أكد مدير وحدة الثروة السمكية بجدة المهندس إبراهيم المالكي أنه عند ضبط المخالفات يتم مصادرة كافة الأدوات الصيد المخالفة وإتلافها، وأن هذه الإجراءات تتم حسب اللوائح والأنظمة، مشدداً في الوقت ذاته على مواصلة الجهات المختصة جهودها في ملاحقة مخالفي تعليمات الصيد، لمنع الإضرار بالبيئة البحرية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"البيئة" تتلف وتصادر 3 مشكات و16 بندقية صيد بحري و9 سخاوي مخالفة بجدة
سبق

باشرت وحدة الثروة السمكية بمحافظة جدة إتلاف ومصادرة مشكات وبنادق صيد وسخاوي لمخالفتها أنظمة صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الأقليمية.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، أنه تم إتلاف 3 مشكات، و16 بندقية صيد بحري، و9 (سخاوي /قراقير)، تمت مصادرتها من مخالفين لنظام "صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية ولائحته التنفيذية"، وذلك بعد أن تمكنت الجهات الرقابية من ضبط أدوات صيد بحرية مخالفة في محافظة جدة.

وأضاف الغامدي أن الوزارة سبق أن حذرت من استخدام أدوات الصيد البحري المخالفة، كاستخدام بنادق الصيد الهوائية أو الشباك الممنوعة، وبينت أن ذلك يعد مخالفة تستوجب العقوبة وفقاً لنظام "صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية ولائحته التنفيذية".

من جانبه أكد مدير وحدة الثروة السمكية بجدة المهندس إبراهيم المالكي أنه عند ضبط المخالفات يتم مصادرة كافة الأدوات الصيد المخالفة وإتلافها، وأن هذه الإجراءات تتم حسب اللوائح والأنظمة، مشدداً في الوقت ذاته على مواصلة الجهات المختصة جهودها في ملاحقة مخالفي تعليمات الصيد، لمنع الإضرار بالبيئة البحرية.

02 فبراير 2021 - 20 جمادى الآخر 1442
04:11 PM

"البيئة" تتلف وتصادر 3 مشكات و16 بندقية صيد بحري و9 سخاوي مخالفة بجدة

وفقاً لنظام "صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية"

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عبدالله الراجحي - جدة
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باشرت وحدة الثروة السمكية بمحافظة جدة إتلاف ومصادرة مشكات وبنادق صيد وسخاوي لمخالفتها أنظمة صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الأقليمية.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، أنه تم إتلاف 3 مشكات، و16 بندقية صيد بحري، و9 (سخاوي /قراقير)، تمت مصادرتها من مخالفين لنظام "صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية ولائحته التنفيذية"، وذلك بعد أن تمكنت الجهات الرقابية من ضبط أدوات صيد بحرية مخالفة في محافظة جدة.

وأضاف الغامدي أن الوزارة سبق أن حذرت من استخدام أدوات الصيد البحري المخالفة، كاستخدام بنادق الصيد الهوائية أو الشباك الممنوعة، وبينت أن ذلك يعد مخالفة تستوجب العقوبة وفقاً لنظام "صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية ولائحته التنفيذية".

من جانبه أكد مدير وحدة الثروة السمكية بجدة المهندس إبراهيم المالكي أنه عند ضبط المخالفات يتم مصادرة كافة الأدوات الصيد المخالفة وإتلافها، وأن هذه الإجراءات تتم حسب اللوائح والأنظمة، مشدداً في الوقت ذاته على مواصلة الجهات المختصة جهودها في ملاحقة مخالفي تعليمات الصيد، لمنع الإضرار بالبيئة البحرية.

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