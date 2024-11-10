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إصابة الركبة تبعد "السومة" أسبوعًا عن الملاعب

يحتاج إلى حقن البلازما المفصلية

بات في حكم المؤكد غياب مهاجم الأهلي السوري عمر السومة عن مشاركة منتخب بلاده في مواجهتي أوزبكستان والأردن وديًا، يومي 12 ، 16 نوفمبر الجاري، بعد إعلان الإصابة التي تعرض لها في الركبة.

وأثبتت الفحوص عدم حاجة "السومة" إلى تدخل جراحي، وإنما يحتاج إلى حقن البلازما المفصلية ومتابعة العلاج والتأهيل لمدة أسبوع.

الأهلي عمر السومة

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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إصابة الركبة تبعد "السومة" أسبوعًا عن الملاعب
سبق

بات في حكم المؤكد غياب مهاجم الأهلي السوري عمر السومة عن مشاركة منتخب بلاده في مواجهتي أوزبكستان والأردن وديًا، يومي 12 ، 16 نوفمبر الجاري، بعد إعلان الإصابة التي تعرض لها في الركبة.

وأثبتت الفحوص عدم حاجة "السومة" إلى تدخل جراحي، وإنما يحتاج إلى حقن البلازما المفصلية ومتابعة العلاج والتأهيل لمدة أسبوع.

09 نوفمبر 2020 - 23 ربيع الأول 1442
11:09 PM
اخر تعديل
10 نوفمبر 2020 - 24 ربيع الأول 1442
12:18 AM

إصابة الركبة تبعد "السومة" أسبوعًا عن الملاعب

يحتاج إلى حقن البلازما المفصلية

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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بات في حكم المؤكد غياب مهاجم الأهلي السوري عمر السومة عن مشاركة منتخب بلاده في مواجهتي أوزبكستان والأردن وديًا، يومي 12 ، 16 نوفمبر الجاري، بعد إعلان الإصابة التي تعرض لها في الركبة.

وأثبتت الفحوص عدم حاجة "السومة" إلى تدخل جراحي، وإنما يحتاج إلى حقن البلازما المفصلية ومتابعة العلاج والتأهيل لمدة أسبوع.

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