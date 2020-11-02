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نسبة المشاركة على تعديل الدستور في الجزائر 23.7%

اليوم تعلن النتائج الأولية بالموافقة عليه أو بالرفض

أعلنت السلطة الجزائرية المستقلة للانتخابات في الجزائر، مساء أمس، نسبة المشاركة في استفتاء تعديل الدستور الذي اقترحه الرئيس عبدالمجيد تبون.

وقال رئيس السلطة محمد شرفي في تصريح: إن النسبة الوطنية للتصويت في الاستفتاء بلغت 23.7%؛ لافتًا الانتباه إلى أنه سيعلن النتائج الأولية لنتيجة الاستفتاء بالموافقة عليه أو بالرفض، بعد استكمال عملية التحقق من محاضر فرز الأصوات المعبر عنها داخل الجزائر وخارجها.

الجزائر

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نسبة المشاركة على تعديل الدستور في الجزائر 23.7%
سبق

أعلنت السلطة الجزائرية المستقلة للانتخابات في الجزائر، مساء أمس، نسبة المشاركة في استفتاء تعديل الدستور الذي اقترحه الرئيس عبدالمجيد تبون.

وقال رئيس السلطة محمد شرفي في تصريح: إن النسبة الوطنية للتصويت في الاستفتاء بلغت 23.7%؛ لافتًا الانتباه إلى أنه سيعلن النتائج الأولية لنتيجة الاستفتاء بالموافقة عليه أو بالرفض، بعد استكمال عملية التحقق من محاضر فرز الأصوات المعبر عنها داخل الجزائر وخارجها.

02 نوفمبر 2020 - 16 ربيع الأول 1442
08:31 AM

نسبة المشاركة على تعديل الدستور في الجزائر 23.7%

اليوم تعلن النتائج الأولية بالموافقة عليه أو بالرفض

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت السلطة الجزائرية المستقلة للانتخابات في الجزائر، مساء أمس، نسبة المشاركة في استفتاء تعديل الدستور الذي اقترحه الرئيس عبدالمجيد تبون.

وقال رئيس السلطة محمد شرفي في تصريح: إن النسبة الوطنية للتصويت في الاستفتاء بلغت 23.7%؛ لافتًا الانتباه إلى أنه سيعلن النتائج الأولية لنتيجة الاستفتاء بالموافقة عليه أو بالرفض، بعد استكمال عملية التحقق من محاضر فرز الأصوات المعبر عنها داخل الجزائر وخارجها.

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