الهند تسجل 165553 إصابة جديدة بفيروس كورونا

إجمالي عدد الإصابات في البلاد وصل لـ27.8 مليون شخص

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الأحد، تسجيل 165 ألفًا و553 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ويرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 27.8 مليون شخص.

وذكرت مصادر إعلامية أن البلاد سجلت أيضًا 3460 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ مما رفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد بسبب كورونا حتى اليوم إلى 325 ألفًا و972 حالة.