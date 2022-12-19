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تقرير أمريكي: أدلة ثابتة تؤكد أن الهجوم على "أرامكو" السعودية تم بطائرة إيرانية

قال: حلقت فوق منطقة واقعة على بعد نحو 200 كم شمال غربي المنشآت المستهدفة

كشف تقرير أمريكي عن وجود أدلة ثابته تؤكد أن الهجوم على منشآت شركة "أرامكو" السعودية جاء من الشمال، وأشار إلى وجود تشابه بين حطام الطائرة المسيرة المستخدمة فيه وطائرات إيرانية.

وطبقًا لوكالة "رويترز"، فإن التقرير أعده خبراء أمريكيون، وسيتم رفعه لمجلس الأمن القومي الأمريكي، وقال التقرير إن إحدى الطائرات المسيرة المستخدمة في الهجوم على "أرامكو" حلّقت فوق منطقة واقعة على بعد نحو 200 كم شمال غربي المنشآت المستهدفة.

وأضاف التقرير أن "ذلك، بالإضافة إلى المدى الأقصى للطائرة المسيرة المقدر بـ900 كم، يدل بدرجة عالية من الاحتمال على أن الهجوم جاء من شمالي بقيق"؛ طبقًا لـ(RT).

أرامكو أرامكو السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تقرير أمريكي: أدلة ثابتة تؤكد أن الهجوم على "أرامكو" السعودية تم بطائرة إيرانية
سبق

كشف تقرير أمريكي عن وجود أدلة ثابته تؤكد أن الهجوم على منشآت شركة "أرامكو" السعودية جاء من الشمال، وأشار إلى وجود تشابه بين حطام الطائرة المسيرة المستخدمة فيه وطائرات إيرانية.

وطبقًا لوكالة "رويترز"، فإن التقرير أعده خبراء أمريكيون، وسيتم رفعه لمجلس الأمن القومي الأمريكي، وقال التقرير إن إحدى الطائرات المسيرة المستخدمة في الهجوم على "أرامكو" حلّقت فوق منطقة واقعة على بعد نحو 200 كم شمال غربي المنشآت المستهدفة.

وأضاف التقرير أن "ذلك، بالإضافة إلى المدى الأقصى للطائرة المسيرة المقدر بـ900 كم، يدل بدرجة عالية من الاحتمال على أن الهجوم جاء من شمالي بقيق"؛ طبقًا لـ(RT).

19 ديسمبر 2019 - 22 ربيع الآخر 1441
08:23 PM

تقرير أمريكي: أدلة ثابتة تؤكد أن الهجوم على "أرامكو" السعودية تم بطائرة إيرانية

قال: حلقت فوق منطقة واقعة على بعد نحو 200 كم شمال غربي المنشآت المستهدفة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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25,194

كشف تقرير أمريكي عن وجود أدلة ثابته تؤكد أن الهجوم على منشآت شركة "أرامكو" السعودية جاء من الشمال، وأشار إلى وجود تشابه بين حطام الطائرة المسيرة المستخدمة فيه وطائرات إيرانية.

وطبقًا لوكالة "رويترز"، فإن التقرير أعده خبراء أمريكيون، وسيتم رفعه لمجلس الأمن القومي الأمريكي، وقال التقرير إن إحدى الطائرات المسيرة المستخدمة في الهجوم على "أرامكو" حلّقت فوق منطقة واقعة على بعد نحو 200 كم شمال غربي المنشآت المستهدفة.

وأضاف التقرير أن "ذلك، بالإضافة إلى المدى الأقصى للطائرة المسيرة المقدر بـ900 كم، يدل بدرجة عالية من الاحتمال على أن الهجوم جاء من شمالي بقيق"؛ طبقًا لـ(RT).

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